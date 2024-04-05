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濃霧亂航班 金門加開專船疏運

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門報導
清明濃霧致返鄉交通大亂，金門加開專船疏運民眾返金門及台灣。記者蔡家蓁／攝影
清明濃霧致返鄉交通大亂，金門加開專船疏運民眾返金門及台灣。記者蔡家蓁／攝影

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昨天是清明連假第一天，金門疏運遇上濃霧攪局，飛機航班大亂。金門縣政府表示，縣府分別從金門、台中兩地安排船班，到深夜11時許還有台中可回金門船班，連假期間會緊盯交通動態及需求，協調啟動相關疏運機制。

有金門人表示，連假為了回金門一趟相當折騰，從北部出發花5個小時車程到台中搭船，結果船又延後2小時開航，雖然是大霧，但過程風平浪靜，不會太暈。他還說，每次連假回老家，一定船班、飛機票都備好，確保能順利返鄉。

縣府指出，4日因應清明連假鄉親往返需求，加開台中與金門專船，4日凌晨零時45分由台中港開航，載運旅客294人，4日上午10時56分抵達金門料羅港。

副縣長李文良說，近日氣候不理想，縣府啟動船隻接送鄉親及旅客往返金門及台灣間，包含金門快輪，從台中港出發，載運量達300人，也是滿載情況，還有交通船「金瑞龍」從台灣嘉義布袋港出發，與金門快輪都是來回接送旅客。

縣府說明，金門機場3日起因濃霧影響，班機暫停起降，為疏散滯留機場人潮，該船舶抵達料羅港後，隨即配合民航局及航港局啟動疏運計畫任務，載運298人回航台中，4日中午12時10分開航，預計4日晚間9時抵達；接著4日深夜11時許載運旅客及鄉親返金。

連假 金門

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