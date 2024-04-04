清明連假第二天 高公局估國道8大地雷路段、最佳上路時間

清明節即將到來，很多人都會在這一天祭拜祖先，慎終追遠。 早年很多人祭祖都要回到故鄉，或是遠赴山上，現在地方政府紛紛開辦生命紀念館，例如2003年啟用的新莊生命紀念館，就選在清朝就已存在的慈悲寺旁興建，每年清明節都湧進許多人潮。由於使用將滿，在林口東南側靠近新莊的地方，前幾年也開始規劃，把本來的公墓改建成生命紀念館二館。

2024-04-04 16:33