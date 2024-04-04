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清明連假第二天 高公局估國道8大地雷路段、最佳上路時間
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
明天進入清明連假第二天，高公局預判重點壅塞路段為國1南向中壢轉接道-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國5北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等8大地雷路段，建議西部國道南向用路人早上6點時出發，或者午後再上路，至於國5南向用路人可於清晨5點前、傍晚5點後出發，國5北向用路人可於早上9點前出發，並注意花蓮相關道路管制封閉訊息。
受花蓮地震影響，每逢連假必塞車的國5車流量今日銳減。高公局交通管理組科長賴建宇說，截至今天晚上7點，國5交通量較去年同期減少16.5％，其中南向更一口氣減了24.8％，西半部國道車流量則比往年大，但整體國道交通量僅比去年同期增加1.9％，南向則增加3.4%。
明天連假第2日，高公局預估國道交通量為117百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。預判明日重點壅塞路段為國1南向中壢轉接道-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國5北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。
高公局說，預期國5旅次需求略降，可以其他疏導作為因應，今明兩天皆取消國5石碇、坪林南向入口匝道封閉措施，疏導措施包括5到12點封閉國1埔鹽系統及西螺南向入口、下午1至6點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、零到五點暫停收費、開放路肩、替代道路等。
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