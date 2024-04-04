同處再發生更大地震機會低 氣象署：餘震已逐漸減少
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昨天花蓮發生規模7.2有感地震，截至今天傍晚5點已有389起餘震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，目前餘震數量已有下降趨勢，預估後面餘震不會再超過主震規模，但3天內還是不排除有規模6.5到7餘震發生，且台灣仍是東部板塊活躍區域，民眾不可掉以輕心。
吳健富表示，根據氣象署觀測，觀測到較大餘震中，有106起為顯著有感餘震，其中規模6到7餘震有2起，包括昨天上午8點11分規模6.5餘震，10點14分規模6.2餘震，目前餘震數量已有下降趨勢，有感餘震數量也逐漸穩定減少當中，但3天內還是不排除有規模6.5到7餘震發生。
吳健富指出，現在預估後面餘震不會再超過主震規模，昨天地震已經把能量慢慢釋放，氣象署認為在同一個地方發生比規模7.2更大的地震機會不高。
吳健富仍提醒，台灣是東部板塊活躍區域，其他地方歷年來也有發生規模較大地震的紀錄，民眾不應該因為花蓮地震趨緩掉以輕心，還是要做好防震準備。
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