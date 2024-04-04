快訊

保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」別再急開門跑出去

演藝圈第一槍！黃子佼爆買未成年偷拍片 女星開轟「真的別鬧」

傳影響程度恐比921大？台積電坦承產線受地震衝擊 力拚今日滿血復活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／清明連假第一天...濃霧致返鄉交通大亂 金門加開專船疏運

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
清明濃霧致返鄉交通大亂，金門加開專船疏運民眾返金門及台灣。記者蔡家蓁／攝影
清明濃霧致返鄉交通大亂，金門加開專船疏運民眾返金門及台灣。記者蔡家蓁／攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

清明連假開始，眾多民眾都返鄉掃墓，交通條件一向較為複雜的金門又剛好碰上濃霧影響，飛機航班大亂。金門縣政府表示，縣府清明加開今凌晨及中午分別從金門與台中兩地安排船班，晚間11時許還有台中回金門船班，盼讓民眾安心返鄉，也將持續關注交通情況隨時協調啟動相關疏運機制。

居民表示，這次清明節塞車，這次為了回金門，開了五個小時車子到台中搭船，結果船又延後兩小時開航，原本8時30分到金門，卻變成10時30分後才到；雖然是大霧，但過程風平浪靜，不會暈船，就是時間久了一點。他還說，自己每年船班、飛機都訂，確保能順利返鄉掃墓。

金門縣府指出，今因應清明連假鄉親往返需求，加開台中與金門專船，凌晨12時45分由台中港開航，載運旅客294人，於10時56分抵達金門料羅港。

副縣長李文良說明，因為這兩天氣候不理想，縣府啟動船隻接送鄉親往返金門及台灣間，包含金門快輪，從台中港出發，載運量達到300人，也是滿載情況，盼藉由交通船來幫忙疏運返鄉民眾，也希望天氣能夠趕快好轉，讓辛勤民眾回台灣及金門。另外，還有「金瑞龍」從台灣嘉義布袋港出發，與金門快輪都是來回接送民眾。

金門縣府提到，金門機場昨起因濃霧影響，班機暫停起降，為疏散滯留機場人潮，該船舶抵達料羅港後，隨即配合民航局及航港局啟動之疏運B計畫任務，載運298人回航台中，於12:10左右開航，預計今晚9時抵達；同時又將於今晚11時許再載運旅客及鄉親返金，也會持續關注機場動態，並隨時協調啟動相關疏運機制。

清明濃霧致返鄉交通大亂，金門加開專船疏運民眾返金門及台灣。記者蔡家蓁／攝影
清明濃霧致返鄉交通大亂，金門加開專船疏運民眾返金門及台灣。記者蔡家蓁／攝影
清明濃霧致返鄉交通大亂，金門加開專船疏運民眾返金門及台灣。記者蔡家蓁／攝影
清明濃霧致返鄉交通大亂，金門加開專船疏運民眾返金門及台灣。記者蔡家蓁／攝影
清明濃霧致返鄉交通大亂，金門加開專船疏運民眾返金門及台灣。記者蔡家蓁／攝影
清明濃霧致返鄉交通大亂，金門加開專船疏運民眾返金門及台灣。記者蔡家蓁／攝影
清明濃霧致返鄉交通大亂，金門加開專船疏運民眾返金門及台灣。記者蔡家蓁／攝影
清明濃霧致返鄉交通大亂，金門加開專船疏運民眾返金門及台灣。記者蔡家蓁／攝影

機場 金門

延伸閱讀

強震釀蘇花路廊中斷！新臺馬輪明加入蘇澳－花蓮疏運 可載運旅客及車輛

影／罕見！金門蔡氏宗親300多人到軍事重地內掃墓祭祖

花蓮大地震／機器壞了？ 金門2觀測站公布震度竟差2級

影／霧鎖金門…啟動輸運計劃288位旅客返台 還有2千人滯留

相關新聞

清明節拜香蕉招厄運？生命禮儀專家：不必拘泥、心意更重要

今天是清明連假第一天，民眾南來北往攜家帶眷準備鮮花素果前往墓地祭拜，但現在趨勢幾乎9成以上都選擇火化入塔，環保葬也越來越...

2波鋒面接力 清明連假天氣變化大、多雨 今午後就變天

清明連假首日，上午天氣晴朗穩定。不過，中央氣象署預報員趙竑今天表示，隨著第一波鋒面逐漸南壓，今天下半天開始北台灣、東台灣...

半年無國際航線 台南機場今迎188位泰國包機國際旅客

清明連假首日，台南航空站今迎來泰國清邁包機直航，今早台南市長黃偉哲及地方民代等，到機場迎接188位泰國旅客，並贈送首航紀...

清明潤餅如何安心吃 營養師建議「1至2小時吃完」

清明時間，許多民眾免不了習俗自己包或從外頭買潤餅回去，不過隨著天氣炎熱，潤餅若長時間放置在常溫下，恐引起食物變質。若不經...

清明連假首日 國1中部路段到西螺「一路長紅」

今天是清明連假的第一天，也是民族掃墓清明節，國1中部路段南下豐原到員林交流道上午8點開始湧入車流，車行時速下降到40至6...

台南機場半年無國際客 設櫃業者：有時一天營業額不到500

台南機場是雲嘉南地區最大機場，2011年核定開放國際航班、也能兩岸直航，曾經的固定航班包括往返武漢、香港、日本大阪、越南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。