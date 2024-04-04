影／清明連假第一天...濃霧致返鄉交通大亂 金門加開專船疏運

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清明連假開始，眾多民眾都返鄉掃墓，交通條件一向較為複雜的金門又剛好碰上濃霧影響，飛機航班大亂。金門縣政府表示，縣府清明加開今凌晨及中午分別從金門與台中兩地安排船班，晚間11時許還有台中回金門船班，盼讓民眾安心返鄉，也將持續關注交通情況隨時協調啟動相關疏運機制。

居民表示，這次清明節塞車，這次為了回金門，開了五個小時車子到台中搭船，結果船又延後兩小時開航，原本8時30分到金門，卻變成10時30分後才到；雖然是大霧，但過程風平浪靜，不會暈船，就是時間久了一點。他還說，自己每年船班、飛機都訂，確保能順利返鄉掃墓。

金門縣府指出，今因應清明連假鄉親往返需求，加開台中與金門專船，凌晨12時45分由台中港開航，載運旅客294人，於10時56分抵達金門料羅港。

副縣長李文良說明，因為這兩天氣候不理想，縣府啟動船隻接送鄉親往返金門及台灣間，包含金門快輪，從台中港出發，載運量達到300人，也是滿載情況，盼藉由交通船來幫忙疏運返鄉民眾，也希望天氣能夠趕快好轉，讓辛勤民眾回台灣及金門。另外，還有「金瑞龍」從台灣嘉義布袋港出發，與金門快輪都是來回接送民眾。