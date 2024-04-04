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送愛進花蓮！7-ELEVEN支持世界展望會「花蓮強震救援計畫」 啟動OPENPOINT APP捐款
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
清明連假前夕，花蓮近海發生芮氏規模7.2強震、各地有感，更重創花蓮地區。7-ELEVEN支持世界展望會「花蓮強震救援計畫」，自4月4日至4月15日提供OPENPOINT APP線上捐款管道，募集各界善心，齊心送愛進花蓮。7-ELEVEN於地震發生後第一時間，立即主動聯絡花蓮縣政府、中華基督教救助協會等公益團體，串連在地門市與關係企業統昶行銷物流系統，提供當地所需物資，落實全鄉全店、全天服務之生活服務平台精神。
強震發生後，7-ELEVEN第一時間已啟動相關安全確保作業，全店盤點各地門市與夥伴安全，積極協助門市，提供各項協助。7-ELEVEN發揮全鄉全店、全天服務精神，配合花蓮縣政府社會處物資需求，由花蓮地區當地門市與統昶行銷物流協力，共同將臉盆、毛巾、牙刷、牙膏、瓶裝水等生活物資送至7個臨時避難收容處，同時也配合花蓮縣政府社會處將物資送至定點，幫助受困秀林山區的民眾；更協助中華基督教救助協會將能量飲、蘇打餅乾等送至中華國小活動中心，以行動將愛送進花蓮。
7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台自1988年起長期關注海內外社會議題，並支持公益團體發起緊急募款，逢重大災難有緊急募款需求時，以最安心即時的捐款管道，集結全民愛心將資源送進災區救援與重建。自4月4日起至4月15日止，民眾可於OPENPOINT APP線上捐款支持世界展望會的「花蓮強震救援計畫」，即可依操作流程完成捐款，為受災民眾及救災人員加油打氣，幫助當地兒少與家庭重建家園。
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