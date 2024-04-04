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上班遇7.2強震！車遭落石砸中翹起 太魯閣晶英員工獲救憶驚恐瞬間：以為快沒命

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保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」別再急開門跑出去

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣3日發生25年來最強烈地震，如何冷靜逃生保命也變得更加重要。路透
台灣3日發生25年來最強烈地震，如何冷靜逃生保命也變得更加重要。路透

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮3日發生生芮氏規模7.2地震，全台有感，傳出許多災情。不少民眾在地震當下，因為驚慌來不及思考，恐怕會讓自己處於危險當中。聯合新聞網替民眾整理出地震時「各種情境」的保命原則，當下必須先冷靜，接著確實做好逃生SOP，才能讓傷害降到最低，另外，也建議要準備防災逃難包，以備不時之需。

發生地震要先躲還是跑？

消防專家林金宏認為，先躲還是比較安全的策略，他強調，據多年救災應變經驗，直言「地震時，多數房子是不會倒的」，多數傷亡反而都在移動時發生，先躲還是相對安全的原則。

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各情境地震逃生步驟

消防署推廣地震防災3步驟「趴下、掩護、穩住」。 圖／消防署提供
消防署推廣地震防災3步驟「趴下、掩護、穩住」。 圖／消防署提供

▶若人在室內

內政部公告「地震三步驟」，地震發生的時候最重要的大原則就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，掌握正確地震逃生原則。

地震逃生步驟1：趴下

雙手抱頭、雙膝跪地，這個姿勢可降低跌倒的風險，必要時也仍可移動。

地震逃生步驟2：掩護

尋找穩固的遮蔽物、躲在相對堅固的柱旁、低矮的家具或牆壁角落。

地震逃生步驟3：穩住

抓住遮蔽物，像是桌子；若沒遮蔽物則抱著您的頭頸，直到地震停止。

【在客廳、餐廳、書房】

循著大原則「趴下、掩護、穩住」，地震當下立即躲在堅固的桌子下面或是找柱子、牆壁蹲下，特別注意要遠離玻璃窗、吊燈、吊扇、易倒塌的櫥櫃或冰箱以及可能移動的鋼琴等物品，另外躲在桌子下面時，不要一直往天花板看，避免被掉落物砸傷。

【在床上】

若地震時人剛好在床上，可以待在床上用枕頭、棉被，保護頭部、頸部等到地震結束，因為慌亂起身逃難，恐怕會引發不必要的危險。

【在廚房】

首要要注意有沒有在使用爐火，地震時請立即關閉爐火，並且壓低身體，躲在堅固的桌子下，或是找柱子或牆壁蹲下，等到地震停止。如果不是順手可關的爐火，那先保護自身安全，先別急著衝去關閉，特別要注意的是有沒有熱湯鍋或是碗盤，小心會被燙傷或砸傷。

【在廁所、浴室】

因為廁所一般來說支柱較多，相對比較耐震，因此應保持冷靜，不要急著離開廁所，洗澡時也一樣，並且注意地上的水漬，沐浴乳或是肥皂等容易等濕滑物品，還要注意鏡子、置物櫃是否掉落，同時可以放低頭部，用雙手保護頭部。

▶若人在室外

如果在室外，請遠離高大建築物和電線杆，盡量到空曠的地方避難，避免被掉落物品砸傷，另外手上如果有包包，也可以拿起來保護頭部。

▶若人在開車

日本汽車聯盟在網站上分享，開車時若遇到大地震，首先不可直接急踩煞車，應慢慢降低車速，將車子停到路邊，建議先留在車內進行避難，等待地震平息，若一停好車就急著往外跑，有可能被掉落物砸傷。

若真的需要下車逃生，最好的情況是將汽車遠離道路，若沒有辦法，停在路邊的車千萬不要上鎖，並把鑰匙放在儀表板等顯眼的地方，以便後續若救援車通過，移動車子時會更有效率。

▶若人在搭車

「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，地震來了如果人正在車廂裡，列車會減速，保命要訣是別慌張，緊握把手或鋼條，放低重心，以免跌倒受傷，等到地震停歇後，配合站務人員的指示，使用外套或包包保護頭部，一邊離開運輸系統。

地震來了如果人正在車廂裡，列車會減速，保命要訣是別慌張，緊握把手或鋼條，放低重心。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專
地震來了如果人正在車廂裡，列車會減速，保命要訣是別慌張，緊握把手或鋼條，放低重心。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專

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地震被重物壓倒如何求救？

重症醫學暨胸腔內科專科醫師黃軒傳授「保命4招」：

1、保持冷靜

首先必須冷靜下來，你才有救！大聲慌張亂喊亂叫，很快就沒有力氣！

2、發出求救信號

敲打身邊的物品發出聲響，讓救援人員知道您的位置。

3、避免不必要的移動

不要試圖移動重物，以免造成進一步的傷害。

4、等待救援

附近如果有人或是等專業救援隊伍，將會使用適當的設備，來安全地移除重物。

黃軒強調，若不小心被重物壓住，一定要記得保持冷靜，才可以節省體力，並遵循「保命4招」，且時刻注意周圍環境變化，是最基本，也可以活下來的首要條件！

地震逃命包該如何準備？裡面要放些什麼？

消防防災館指出，平時就應該為每位家人各自準備1個緊急避難包，原則上就是找一個質輕、容易取用物品的雙肩背包，再考量每個人的不同需求，放入從住家出發到避難收容場所及避難初期可能會需要用到的物品，備妥之後，在背包外標註更新日期，以提醒記得每半年檢查1次緊急避難包，確保物品無損壞、遺漏或已屆使用期限需替換之情形，災時才能真正發揮其功能。

緊急避難包內容物可家人間互相討論，建議為以下幾類：

1、防災食物類(水、防災食品、乾糧)

2、保暖衣物(暖暖包、衣服、小被等)

3、個人醫藥用品(急救箱、藥品等)

4、重要物品(少許現金、證件影本)

5、其他工具類(如手電筒、哨子、收音機、電池、耐磨手套和瑞士刀等等)

若有準備寵物所需之項目，建議可準備以下物品:

水和食物、緊急藥品和繃帶、開罐器、毯子和玩具、動物繩、您的電話/獸醫的電話、動物訓練中心的名字、紙巾、塑膠袋、執照影片/疫苗注射的紀錄、最近的照片。

消防署呼籲民眾在家隨時準備好3天份的緊急避難包。 圖／消防署提供
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