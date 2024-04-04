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新北消保官稽查6家兒童體適能館 全數不合格

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新手爸媽愈來愈重視幼兒發展，兒童體操或體適能館已成為熱門的消費場所。圖／新北市消保官提供
新手爸媽愈來愈重視幼兒發展，兒童體操或體適能館已成為熱門的消費場所。圖／新北市消保官提供

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新手爸媽愈來愈重視幼兒發展，兒童體操或體適能館已成為熱門的消費場所，新北市消保官會同體育、工務、消防局針對6家兒童體適能館業者公安聯合檢查，全數都沒有訂定書面定型化契約供消費者審閱，另也有消防安全設施不合格、建築物公安未申報、公共意外責任險投保金額不符規定等，全數不合格。

消保官指出，兒童體適能館屬於新北公告消費場所應投保公共意外責任險範圍內的室內體育場所，但其中4家未投保，或是投保金額不符規定，已違反新北市消費者保護自治條例，將開罰3萬至10萬元，也要求業者限期改善，逾期仍不改正可連續開罰。

消保官呼籲，室內體育場所業者應依公告投保公共意外責任險，除可讓消費者充分、迅速得到補償，也可減輕業者賠償負擔。

在消防安全方面，有2家消防安全設備、防火管理或防焰物品不符規定，將依消防法開罰，皆通知業者限期改善，逾期不改或複查不合格者，將開罰2萬至10萬元。另，有5家業者未依建築法規定，完成建築物公安檢查簽證及申報。

消保官提醒，家長帶著孩子至兒童體適能館消費時，應特別注意確實詳閱兒童體適能館有關的安全規範，或聽從現場教練或指導員指示，以避免孩子受到傷害；並注意兒童體適能館有無投保公共意外責任保險。消費者如有兒童體適能館業者相關消費問題，亦可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。

新北市消保官會同體育、工務、消防局針對6家兒童體適能館業者公安聯合檢查，全數都沒有訂定書面定型化契約供消費者審閱。圖／新北市消保官提供
新北市消保官會同體育、工務、消防局針對6家兒童體適能館業者公安聯合檢查，全數都沒有訂定書面定型化契約供消費者審閱。圖／新北市消保官提供
新北市消保官會同體育、工務、消防局針對6家兒童體適能館業者公安聯合檢查，全數都沒有訂定書面定型化契約供消費者審閱。圖／新北市消保官提供
新北市消保官會同體育、工務、消防局針對6家兒童體適能館業者公安聯合檢查，全數都沒有訂定書面定型化契約供消費者審閱。圖／新北市消保官提供
新北市消保官會同體育、工務、消防局針對6家兒童體適能館業者公安聯合檢查，全數都沒有訂定書面定型化契約供消費者審閱。圖／新北市消保官提供
新北市消保官會同體育、工務、消防局針對6家兒童體適能館業者公安聯合檢查，全數都沒有訂定書面定型化契約供消費者審閱。圖／新北市消保官提供

消保官 消費者

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