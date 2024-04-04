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燒金紙有4款致癌物 國健署3招健康掃墓又環保

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署表示，焚燒金紙，過程會產生PM2.5及其他有害汙染物質，同時也產生4種致癌物，建議減量焚燒，雙手合十取代拿香膜拜，虔誠祭拜「心誠則靈」。記者鄭惠仁／攝影
國健署表示，焚燒金紙，過程會產生PM2.5及其他有害汙染物質，同時也產生4種致癌物，建議減量焚燒，雙手合十取代拿香膜拜，虔誠祭拜「心誠則靈」。記者鄭惠仁／攝影

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今日是清明連假第一天，家家戶戶安排返鄉掃墓，少不了焚燒金紙祭祖。衛福部國健署表示，焚燒金紙，過程會產生PM2.5及其他有害汙染物質，同時也產生4種致癌物。建議減量焚燒，雙手合十取代拿香膜拜，虔誠祭拜「心誠則靈」。也有不少墓園、生命紀念園區鼓勵減量燒香與燃燭、關閉金爐或將紙錢集中統一載去焚化爐焚燒等措施，都可以減少碳排量。

清明時節是國人祭祖掃墓的時節，健康、環保與祭祖如何兼顧呢？國健署表示，掃墓時若燃燭、焚香或燒金紙、庫錢等，燃燒過程會產生PM2.5及其他有害汙染物質。據環境部資料顯示，焚香或燒金紙可能產生硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、苯、甲苯、甲醛、多環芳香烴及細懸浮微粒等多種有害物質。

「苯、甲苯、甲醛、多環芳香烴具致癌性。」國健署提醒，這些物質不但對人體呼吸道十分不利，若心肺功能問題的民眾，如慢性阻塞性肺病、氣喘等，更應盡量避免長時間暴露於空氣汙染的環境。

但傳統掃墓祭拜祖先時，免不了焚燒金紙。國健署建議民眾，先減少焚香及燃燒金紙數量，甚至改以雙手合十取代拿香膜拜，虔誠祭拜「心誠則靈」，既可同時顧及自身及家族成員的健康，又不失對先人的尊敬，一樣表達內心的追憶與緬懷祖先。不少墓園及生命紀念園區紛紛鼓勵減量燒香與燃燭、關閉金爐或將紙錢集中統一載去焚化爐焚燒等措施，以減少碳排放量，都是可以讓清新空氣攏來到。

國健署提供3招，讓民眾清明祭祖時「健康掃墓」，表達對祖先的尊敬：

1.以鮮花、素果取代焚香，雙手合十，心誠則靈；選購長度較短的香，減少燃燒的時間，也是一種變通方法。

2.適時減香及焚燒金紙量，如需焚香、燒金紙、庫錢，務必選用符合國家標準（CNS）規範的香品或響應「紙錢集中燒」的環保政策，減少露天的焚燒。

3.使用防空汙的環保金爐，注意良好通風，加裝水箱及灑水設備來降低溫度，並啟動環保系統，減少灰渣飛揚，並適時規劃金爐的使用時段，進行機動性的調整，建議適時配戴口罩，減少暴露於空氣品質不佳的環境。

此外，國健署與交通部中央氣象署共同合作開發「樂活氣象APP-健康氣象服務」，民眾可以免費自由下載使用，除了掌握最新健康氣象動態外，也可了解民眾目前所在地的空氣品質及細懸浮微粒即時監測結果，都能提早因應及預防，請民眾多加利用，並分享給身邊親朋好友，透過健康氣象服務，平安共度清明掃墓。

國健署 空氣品質 金紙

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