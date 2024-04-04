快訊

MLB／終於！大谷翔平開季第41打席敲首轟 兌現承諾兼紀錄

不在乎全球前2%頂尖科學家？提高教授薪水才能改變影響力

避免寶林中毒案再次發生 百貨商場還能多做什麼把關？

清明連假首日 國1中部路段到西螺「一路長紅」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
今清明節，國1中部路段的南下車道車流明顯比北上的還多。記者簡慧珍／攝影
今清明節，國1中部路段的南下車道車流明顯比北上的還多。記者簡慧珍／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

今天是清明連假的第一天，也是民族掃墓清明節，國1中部路段南下豐原到員林交流道上午8點開始湧入車流，車行時速下降到40至60公里，中午10點半過後延伸到北斗交流道，11點半過後一直到西螺交流道都呈現時速低於20公里的紅色燈號，預估南下車流可在傍晚4點過後緩解。

國道警方統計，今天南下車流量是平日的1.16倍，中部路段從台中豐原到北斗交流道都車行緩慢，平均介於20至40公里，接近埔鹽匝道甚至低於20公里。

國道警方表示，今國1豐原到西螺的南下路段車速緩慢主因是車多，其間有二至三件追撞事故都沒人受輕，車損輕微，很快排除，並未明顯影響車流行進，靠近北斗交流道的路面散落鐵條也很快清除，沒車輛因此受損。

國道警方建議用路人改走替代道路避開堵車，結果台一線及通往各大公墓的縣道也車多，時速降到50至60公里，還好不像國道塞車嚴重。今天氣炎熱如夏季，民眾大多12點前完成掃墓祭祖，如果下午要祭拜，通常4點前結束，警方預估南下車流可在4點過後緩解。今預計今不會出現返回崗位的車潮，北上可望順暢。

國道 塞車 車行

延伸閱讀

關懷台南南山公墓孩子！NGO團體用掃墓護囡仔墓

2波鋒面接力 清明連假天氣變化大、多雨 今午後就變天

清明連假首日桃機大爆滿！他驚喊「才早上6點多」 一票人搖頭

清明掃墓后里公墓亂停車 2車擋住唯一去路...警：無法開罰單

相關新聞

2波鋒面接力 清明連假天氣變化大、多雨 今午後就變天

清明連假首日，上午天氣晴朗穩定。不過，中央氣象署預報員趙竑今天表示，隨著第一波鋒面逐漸南壓，今天下半天開始北台灣、東台灣...

半年無國際航線 台南機場今迎188位泰國包機國際旅客

清明連假首日，台南航空站今迎來泰國清邁包機直航，今早台南市長黃偉哲及地方民代等，到機場迎接188位泰國旅客，並贈送首航紀...

清明潤餅如何安心吃 營養師建議「1至2小時吃完」

清明時間，許多民眾免不了習俗自己包或從外頭買潤餅回去，不過隨著天氣炎熱，潤餅若長時間放置在常溫下，恐引起食物變質。若不經...

台南機場半年無國際客 設櫃業者：有時一天營業額不到500

台南機場是雲嘉南地區最大機場，2011年核定開放國際航班、也能兩岸直航，曾經的固定航班包括往返武漢、香港、日本大阪、越南...

餘震影響出遊？國道中部路段多處塞 國六反而順暢

今天是清明節連續假期第一天，上午國道1號、3號南向路段湧現車流，國道中部路段多處塞車，時速只有30到40公里，但受昨日強...

掃墓留意毒蛇漸活躍 進入草堆先打草驚蛇 被咬傷這樣自救

清明兒童節連續假期來臨，溫暖潮濕的氣候也讓蛇類活動力增加。疾管署科長鄭雅芬指出，民眾如至野外或山區掃墓、賞花、登山、郊遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。