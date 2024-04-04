清明連假首日 國1中部路段到西螺「一路長紅」

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今天是清明連假的第一天，也是民族掃墓清明節，國1中部路段南下豐原到員林交流道上午8點開始湧入車流，車行時速下降到40至60公里，中午10點半過後延伸到北斗交流道，11點半過後一直到西螺交流道都呈現時速低於20公里的紅色燈號，預估南下車流可在傍晚4點過後緩解。

國道警方統計，今天南下車流量是平日的1.16倍，中部路段從台中豐原到北斗交流道都車行緩慢，平均介於20至40公里，接近埔鹽匝道甚至低於20公里。

國道警方表示，今國1豐原到西螺的南下路段車速緩慢主因是車多，其間有二至三件追撞事故都沒人受輕，車損輕微，很快排除，並未明顯影響車流行進，靠近北斗交流道的路面散落鐵條也很快清除，沒車輛因此受損。

國道警方建議用路人改走替代道路避開堵車，結果台一線及通往各大公墓的縣道也車多，時速降到50至60公里，還好不像國道塞車嚴重。今天氣炎熱如夏季，民眾大多12點前完成掃墓祭祖，如果下午要祭拜，通常4點前結束，警方預估南下車流可在4點過後緩解。今預計今不會出現返回崗位的車潮，北上可望順暢。