台南機場半年無國際客 設櫃業者：有時一天營業額不到500

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台南機場是雲嘉南地區最大機場，2011年核定開放國際航班、也能兩岸直航，曾經的固定航班包括往返武漢、香港、日本大阪、越南胡志明，因疫情4年前陸續停飛，去年一度恢復直達越南胡志明航線，卻在10月宣布取消，迄今僅剩直航澎湖、金門的國內航線，在機場設櫃販賣飲食、伴手禮的業者就表示，取消國際航班後，生意急遽下滑，更慘時可能一天營業額連500元都不到。

台南機場在疫情前尚有直航香港、胡志明的每日航班，每周還有3班直達日本大阪的班機。據台南航空站統計資料顯示，2019年國際航線的到站及離站人，合計共有17萬6412人次，到2020年新冠肺炎爆發前，當年3月前共計有2萬2426人次進出站。直至去年1月11日越南胡志明市直航班機恢復後，平均載客率達66.6%，不過同年10月越捷也宣布取消台南機場航線，至今尚未有國際航線復航。

「有國際旅客的生意好很多」機場設櫃賣食品、伴手禮的業者表示，目前機場內有兩處伴手禮、食品攤位，入境海關內還有一處免稅商店。去年還有國際旅客時，最好的營業額還上看逾萬元，如今無國際旅客後，業績下滑5成以上，有時候單日營業額還不到500元，相當慘澹。