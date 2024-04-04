快訊

MLB／終於！大谷翔平開季第41打席敲首轟 兌現承諾兼紀錄

不在乎全球前2%頂尖科學家？提高教授薪水才能改變影響力

避免寶林中毒案再次發生 百貨商場還能多做什麼把關？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發生地震要先躲還是跑？消防專家揭「保命關鍵」：許多人做錯！

聯合新聞網／ 綜合報導
0403花蓮大地震，受損的天王星大樓持續傾斜。雖然餘震不斷，但附近的市場上午還是有許多民眾到場採買食物。記者林澔一／攝影
0403花蓮大地震，受損的天王星大樓持續傾斜。雖然餘震不斷，但附近的市場上午還是有許多民眾到場採買食物。記者林澔一／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮3日發生規模7.2強震，加上餘震不斷，多處傳出災情。當地震來臨時，到底該躲還是該跑？對此，消防專家林金宏表示，是否該奪門而出是值得深思的問題，不過根據多年經驗，他認為先躲，還是比較安全的策略。

林金宏在臉書指出，花蓮早餐店倒塌的案例，可能會讓不少民眾改變「地震先躲」的原則，他建議大家思考，如果早餐店的人沒有跑出來，選擇留在屋內並設法躲好，一定會出事嗎？這棟倒塌建物內，有無其他人受困？這些受困者，是否一樣沒有傷亡？花蓮有多少家早餐店？倒塌的總共有幾家？

林金宏說明，此個案的確值得深入研究，或許能找到過去沒有發現的應變技巧，但若因花蓮早餐店個案，否定多年認為先躲的地震應變原則，是否真的能給大家帶來更安全的保障？他強調，據多年救災應變經驗，直言「地震時，多數房子是不會倒的」，多數傷亡反而都在移動時發生，先躲還是相對安全的原則。

地震 強震 早餐店 花蓮

延伸閱讀

熟睡被地震驚醒！義消老爸翻滾用肉身護全家 網全大讚：真男人

7.2強震「為何國家警報沒響？」 氣象署解釋被一票網友揪疑點：不要找藉口

電視螢幕遇地震「鞠躬」慘摔 維修老闆曝：一天內38人來詢價

沒地震卻感覺在晃嗎？醫生說「假性地震」好發三類人

相關新聞

2波鋒面接力 清明連假天氣變化大、多雨 今午後就變天

清明連假首日，上午天氣晴朗穩定。不過，中央氣象署預報員趙竑今天表示，隨著第一波鋒面逐漸南壓，今天下半天開始北台灣、東台灣...

半年無國際航線 台南機場今迎188位泰國包機國際旅客

清明連假首日，台南航空站今迎來泰國清邁包機直航，今早台南市長黃偉哲及地方民代等，到機場迎接188位泰國旅客，並贈送首航紀...

清明潤餅如何安心吃 營養師建議「1至2小時吃完」

清明時間，許多民眾免不了習俗自己包或從外頭買潤餅回去，不過隨著天氣炎熱，潤餅若長時間放置在常溫下，恐引起食物變質。若不經...

台南機場半年無國際客 設櫃業者：有時一天營業額不到500

台南機場是雲嘉南地區最大機場，2011年核定開放國際航班、也能兩岸直航，曾經的固定航班包括往返武漢、香港、日本大阪、越南...

餘震影響出遊？國道中部路段多處塞 國六反而順暢

今天是清明節連續假期第一天，上午國道1號、3號南向路段湧現車流，國道中部路段多處塞車，時速只有30到40公里，但受昨日強...

掃墓留意毒蛇漸活躍 進入草堆先打草驚蛇 被咬傷這樣自救

清明兒童節連續假期來臨，溫暖潮濕的氣候也讓蛇類活動力增加。疾管署科長鄭雅芬指出，民眾如至野外或山區掃墓、賞花、登山、郊遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。