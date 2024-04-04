發生地震要先躲還是跑？消防專家揭「保命關鍵」：許多人做錯！

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮3日發生規模7.2強震，加上餘震不斷，多處傳出災情。當地震來臨時，到底該躲還是該跑？對此，消防專家林金宏表示，是否該奪門而出是值得深思的問題，不過根據多年經驗，他認為先躲，還是比較安全的策略。

林金宏在臉書指出，花蓮早餐店倒塌的案例，可能會讓不少民眾改變「地震先躲」的原則，他建議大家思考，如果早餐店的人沒有跑出來，選擇留在屋內並設法躲好，一定會出事嗎？這棟倒塌建物內，有無其他人受困？這些受困者，是否一樣沒有傷亡？花蓮有多少家早餐店？倒塌的總共有幾家？

林金宏說明，此個案的確值得深入研究，或許能找到過去沒有發現的應變技巧，但若因花蓮早餐店個案，否定多年認為先躲的地震應變原則，是否真的能給大家帶來更安全的保障？他強調，據多年救災應變經驗，直言「地震時，多數房子是不會倒的」，多數傷亡反而都在移動時發生，先躲還是相對安全的原則。