餘震影響出遊？國道中部路段多處塞 國六反而順暢

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

今天是清明節連續假期第一天，上午國道1號、3號南向路段湧現車流，國道中部路段多處塞車，時速只有30到40公里，但受昨日強震影響，國道六號中部段往南投清境農場等山區以及可接台八線路段的路況反而正常。

國道七隊指出，今天上午8點開始出現車潮，其中國3南向清水服務區至彰化系統，時速約30到50公里，霧峰系統至名間時速30到40公里，大都是返鄉車流，預計要過中午才會逐漸紓緩。

不過連假期間常塞車的國道六號路段路況相對正常，霧峰系統至埔里段時速有100公理以上，警方推測可能民眾擔心餘震，減緩了出遊潮。

警方預測，明後天國道還是會有南下車潮，第三天的北返車潮也可能造成塞車，建議民眾提前做好規劃，連假第四天國道路況將會相對順暢。