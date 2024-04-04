半年無國際航線 台南機場今迎188位泰國包機國際旅客

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清明連假首日，台南航空站今迎來泰國清邁包機直航，今早台南市長黃偉哲及地方民代等，到機場迎接188位泰國旅客，並贈送首航紀念禮。此外清邁包機直航，更有174位台南旅客也於今早起飛至泰國。這也是繼去年10月越捷航空停航後，首度有國際旅客在踏足台南。民代表示「有開始就不要結束」，台南機場定調為國際機場，應要固定國際航線。

繼去年4、8月，台南機場有日本仙台和越南峴港包機直航，清明連假第一天又迎來「台南-泰國清邁」包機直航，市長黃偉哲與地方民代，代表台南市民迎接泰國首航觀光客，並致贈首航紀念迎賓禮，場面盛大熱鬧。黃偉哲說，泰國是觀光大國，希望藉機跟泰方交流，推動台南、泰國觀光。

「有開始就不要結束」市議員林美燕表示，期許台南直航泰國清邁的航班能夠繼續，尤其台南機場被定調為國際機場，應能有固定國際航線，讓民眾們能夠就近搭乘班機。她指出，過往台南機場國際航線，通常是國人出境的搭乘數踴躍，不過從國外入境的旅客比較少，建議市府能夠規畫更有吸引力的活動，讓國外旅客搭乘直達台南的班機。

觀旅局長林國華表示，台南機場屬於二線國際機場，如要讓此航線成為固定班機，需從包機到定航包機，最後才能推動定航班機的可能，這次先透過旅行團包機的方式，先將兩城市的包機航線建立起來，此次首航後，後續還有5趟包機直航，目前都是滿客狀態。