恙蟲病流行季 清明連假掃墓踏青應做好這些防護

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今天起清明連假，也逐漸進入恙蟲病流行季節，民眾掃墓祭祖或出遊踏青，易接觸到恙蟎孳生的草叢環境，暴露於恙蟲病感染風險，如感染後延誤診斷且未經妥善治療，死亡率可能高達60%。南市衛生局提醒，掃墓或野外活動時，應穿著淺色長袖衣褲及塗抹防蚊藥劑，避免恙蟲叮咬

台南市政府衛生局長李翠鳳表示，依據疾病管制署資料，台灣全年都有恙蟲病的病例發生，每年4到5月病例數開始增加，6月至7月間達到最高峰，每年病例數約350例至500例之間，其中以台東縣、花蓮、澎湖、高雄及金門較多。今年截至目前為止，全國共28例恙蟲確定病例，感染地多位於東部地區。

恙蟲病是經由帶有立克次體的恙蟎幼蟲叮咬而感染，恙蟎喜歡停留在草叢中，伺機攀附經過的動物或人類身上。恙蟲病潛伏期為9至12天，伴隨有發燒、頭痛、出汗、結膜充血和淋巴腺發炎腫大等症狀；發燒1周後，會在軀幹出現紅色斑狀丘疹，並擴散至四肢，被恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵，若未經妥適治療，致死率高達6成。

南市府衛生局呼籲，民眾掃墓或踏青時如會接觸草叢地帶，最好穿著長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內，皮膚裸露部位可使用經衛生福利部核可含DEET或Picaridin的防蚊藥劑，以防止恙蟎叮咬；離開草叢後應儘快沐浴，並換洗全部衣物，可減少感染的風險。如有出現疑似恙蟲病的症狀，應盡速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以提供醫師臨床診斷參考。