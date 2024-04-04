快訊

0403花蓮大地震／iPhone也有這幾款實用地震APP！隨時掌握地震即時資訊

花蓮孤島解除！台鐵災損16小時搶通 這系統立功助太魯閣號逃過一劫

恙蟲病流行季 清明連假掃墓踏青應做好這些防護

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天起清明連假，也逐漸進入恙蟲病流行季節，民眾掃墓祭祖或出遊踏青，應穿著淺色長袖衣褲及塗抹防蚊藥劑，避免恙蟲叮咬。圖／衛生局提供
今天起清明連假，也逐漸進入恙蟲病流行季節，民眾掃墓祭祖或出遊踏青，應穿著淺色長袖衣褲及塗抹防蚊藥劑，避免恙蟲叮咬。圖／衛生局提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

今天起清明連假，也逐漸進入恙蟲病流行季節，民眾掃墓祭祖或出遊踏青，易接觸到恙蟎孳生的草叢環境，暴露於恙蟲病感染風險，如感染後延誤診斷且未經妥善治療，死亡率可能高達60%。南市衛生局提醒，掃墓或野外活動時，應穿著淺色長袖衣褲及塗抹防蚊藥劑，避免恙蟲叮咬

台南市政府衛生局長李翠鳳表示，依據疾病管制署資料，台灣全年都有恙蟲病的病例發生，每年4到5月病例數開始增加，6月至7月間達到最高峰，每年病例數約350例至500例之間，其中以台東縣、花蓮、澎湖、高雄及金門較多。今年截至目前為止，全國共28例恙蟲確定病例，感染地多位於東部地區。

恙蟲病是經由帶有立克次體的恙蟎幼蟲叮咬而感染，恙蟎喜歡停留在草叢中，伺機攀附經過的動物或人類身上。恙蟲病潛伏期為9至12天，伴隨有發燒、頭痛、出汗、結膜充血和淋巴腺發炎腫大等症狀；發燒1周後，會在軀幹出現紅色斑狀丘疹，並擴散至四肢，被恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵，若未經妥適治療，致死率高達6成。

南市府衛生局呼籲，民眾掃墓或踏青時如會接觸草叢地帶，最好穿著長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內，皮膚裸露部位可使用經衛生福利部核可含DEET或Picaridin的防蚊藥劑，以防止恙蟎叮咬；離開草叢後應儘快沐浴，並換洗全部衣物，可減少感染的風險。如有出現疑似恙蟲病的症狀，應盡速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以提供醫師臨床診斷參考。

恙蟲 衛生局 醫師

延伸閱讀

國1清明連假首日傳運鈔車事故 疑未注意路況追撞轎車

戶外掃墓登山防蟲媒傳染病 疾管署提醒防蚊蟲3寶不可少

清明連假來安平玩 這樣走免塞車

清明掃墓坐船去...翡翠水庫接駁船加班 開2航道服務約150人

相關新聞

清明潤餅如何安心吃 營養師建議「1至2小時吃完」

清明時間，許多民眾免不了習俗自己包或從外頭買潤餅回去，不過隨著天氣炎熱，潤餅若長時間放置在常溫下，恐引起食物變質。若不經...

不斷更新／清明連假首日國道南向清晨就紫爆 避10地雷路段

高速公路局表示，目前在國道3號南向田寮至中寮隧道路段，因受到先前國3南下379K事故影響...

馬祖民眾注意了 有颮線系統接近 注意瞬間大雨雷擊

中央氣象署發布即時天氣訊息，目前（上午7時50分）有颮線系統接近馬祖地區，注意瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風。

戶外掃墓登山防蟲媒傳染病 疾管署提醒防蚊蟲3寶不可少

清明節連續假期今天開始，時序上也進入蚊蟲活躍季節。疾管署發言人曾淑慧說，連假期間若赴郊外掃墓祭祖、踏青或從事登山、露營活...

清明連假首日返鄉出遊車潮湧現 公路局曝省道易塞路段

清明節連假首日，交通部公路局預估今將湧現返鄉、出遊車潮，容易塞車的省道路段包括台9線南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及...

來幫新老虎命名！竹市立動物園列5名字票選 今起開跑

新竹市立動物園今年初向六福村動物園借展一隻孟加拉虎，已在動物園老虎展區生活約3個月。為幫新成員取名字，園方即日起至14日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。