開車若遇地震怎麼辦？專家揭生存3步驟：千萬別衝動下車
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
花蓮3日發生規模7.2強震，全台劇烈搖晃超有感！對此，日本汽車聯盟分享，開車時若遇到地震，要謹記3步驟，千萬不要驚慌直接下車，以免被掉落物砸傷。
日本汽車聯盟在網站上分享，開車時若遇到大地震，首先不可直接急踩煞車，應慢慢降低車速，將車子停到路邊，建議先留在車內進行避難，等待地震平息，若一停好車就急著往外跑，有可能被掉落物砸傷。
日本汽車聯盟表示，在車內等待地震平息前，可以打開收音機，或使用手機瞭解地震資訊，根據地震的強度與規模，採取適當的對應行動。
日本汽車聯盟提到，若真的需要下車逃生，最好的情況是將汽車遠離道路，若沒有辦法，停在路邊的車千萬不要上鎖，並把鑰匙放在儀表板等顯眼的地方，以便後續若救援車通過，移動車子時會更有效率。
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