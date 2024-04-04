聽新聞
test
0:00 / 0:00
清明連假首日 國3南向新竹茄苳香山段「紫爆」
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
今天是清明節連續假期首日，國道3號南向茄苳至香山段（104公里至110公里）一早就湧現湧入大量車潮，今天上午10點15分左右出現「紫爆」，時速20公里以下，新竹警方指出，該路段屬易塞車地雷路段，提醒用路人注意，可改走替代道路。
根據「高速公路1968」即時路況顯示，國道3號南向茄苳至香山段（104公里至110公里）今天上午10點15分左右出現「紫爆」；國道1號南向新竹系統至頭份段（98公里至112公里）也出現車多，時速40至60公里。
高公局預估今天國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言