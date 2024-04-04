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清明連假首日 國3南向新竹茄苳香山段「紫爆」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
根據「高速公路1968」即時路況顯示，國道3號南向茄苳至香山段（104公里至110公里）今天上午10點15分左右出現「紫爆」。記者王駿杰／翻攝高速公路1968
根據「高速公路1968」即時路況顯示，國道3號南向茄苳至香山段（104公里至110公里）今天上午10點15分左右出現「紫爆」。記者王駿杰／翻攝高速公路1968

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今天是清明節連續假期首日，國道3號南向茄苳至香山段（104公里至110公里）一早就湧現湧入大量車潮，今天上午10點15分左右出現「紫爆」，時速20公里以下，新竹警方指出，該路段屬易塞車地雷路段，提醒用路人注意，可改走替代道路。

根據「高速公路1968」即時路況顯示，國道3號南向茄苳至香山段（104公里至110公里）今天上午10點15分左右出現「紫爆」；國道1號南向新竹系統至頭份段（98公里至112公里）也出現車多，時速40至60公里。

高公局預估今天國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

國道 新竹 紫爆

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