清明潤餅如何安心吃 營養師建議「1至2小時吃完」

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清明時間，許多民眾免不了習俗自己包或從外頭買潤餅回去，不過隨著天氣炎熱，潤餅若長時間放置在常溫下，恐引起食物變質。若不經意吃下肚，對健康更是造成危害。奇美醫院營養師林姿言就建議，包完潤餅後，也盡量在當餐就吃完，「1至2小時吃完為最佳」。

林姿言表示吃潤餅時，當然首先還是希望民眾能夠保持均衡飲食，因餅皮屬澱粉類，常沒注意就會吃兩、三卷，份量就會超過。再加上南部地區常有包油麵的習慣，如此算是雙重攝取澱粉，故麵類等澱粉應該減半，另外餡料可以多包豆芽菜、胡蘿蔔、高麗菜甚至是豆干，補充纖維及蛋白質。另外花生糖粉也不建議添加過量，建議可添加花生粉即可，分量盡量控制在一匙左右。

不過潤餅存放時間有限，再加上天氣炎熱，如何避免食材變質，吃下肚後引發食物中毒。林姿言表示，如果是自備食材，買回後一定要確實做好冷藏、冷凍，處理食材的民眾更要「確實清洗」避免細菌滋生。更重要的是，要處理該樣食材時，再從冰箱拿出，千萬別在常溫下同時間放太多食材。包完潤餅後，也盡量在當餐就吃完，「1至2小時吃完為最佳」。

營養師更表示買回來的潤餅捲，如果民眾買回真要先拜拜祭祖，也千萬要記得食用前先聞聞看是否有異味，如果有就千萬不要食用。如果沒異味真要食用也要充分加熱。