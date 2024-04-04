花蓮強震路阻 清明連假首日國5暢通 西部清晨就塞車

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今天清明連假首日，國道部分南向路段雖一早就壅塞，車速不到20公里，但大多路段暢通。目前在國道3號南向田寮至中寮隧道路段，因受到先前國3南下379Ｋ事故影響，現場已於上午8時51分排除完畢，後方車流回堵約8公里。高速公路局建議駕駛人提前避開壅塞路段，改道行駛，行經車多路段保持行車安全距離，小心行駛。

不過，以往連假就壅塞的國5，受到花蓮昨天規模7.2強震影響、蘇花公路災損嚴重，民眾也自發性避免前往災區，截至今天上午8點48分，國5南向路段只有坪林交控-頭城段時速低於60公里，北向路段時速都有80公里以上。高公局建議，西部國道南向用路人午後12時再出發，國5南向用路人傍晚5時再上路，並隨時注意花蓮道路封閉訊息。

高公局指出，今天凌晨0點到清晨5點的國道交通量為14.5百萬車公里，為平日年平均（3.9百萬車公里）的3.7倍；預估今天交通量為123百萬車公里。

高公局說，今天清晨4時起即有車流湧入，除國1南向幼獅至新竹、台中至彰化、國3南向中和至高原、新竹系統至竹南、沙鹿至和美、中興系統至南投外，其餘路況大致順暢，截至上午7時，國道交通量為22.9百萬車公里。

此外，因受0403花蓮地震影響，高速公路局預期國5旅次需求略降，可以其他疏導作為因應，因此取消國道5號今明兩天石碇、坪林入口匝道封閉措施，相關疏導措施包括：5至12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、5至12時點西部國道南向高乘載、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。