微弱鋒面+季風略增強 午後新竹以北、宜花有雨稍轉涼

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今天開始一連4天的清明節連續假期，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今明兩天受微弱鋒面通過、東北季風略增強的影響，迎風面地區有局部短暫陣雨，溫度也將會稍轉涼。中南部還是多雲到晴的天氣，溫度依然悶熱。

周六、周日受到另一鋒面接近並通過影響，天氣較不穩定，吳聖宇表示，中部、北部、宜花等地有短暫陣雨或雷雨，南部及台東也會有局部短暫陣雨或雷雨機會，對流發展通過的地方可能有局部較大雨勢，周日會是天氣最不穩定的一天。

吳聖宇表示，今天有微弱鋒面掠過台灣北部，下午起東北季風將略為增強，迎風面包括新竹以北到大台北、宜蘭、花蓮以及北部山區等地，將轉為有局部短暫陣雨天氣。雨勢不大，但是有下雨的機會，外出要記得帶雨具。其他地方影響不大，還是維持多雲到晴的天氣型態。

季風增強之前，各地溫度依然較高，吳聖宇表示，北部、東半部中午前高溫28-30度，午後季風增強，溫度才有機會逐漸下降轉涼。中南部今天白天高溫有機會達到32-34度，南部局部區域甚至有36度或以上高溫。氣象署持續針對嘉義以南地區發布高溫燈號。

明天受東北季風影響，迎風面大台北、東半部地區仍有局部短暫陣雨，雨勢依然不大，西半部維持多雲到晴的天氣型態。吳聖宇表示，溫度方面，北部、宜蘭花蓮等地高溫約24-26度，台東地區高溫27-29度，中南部高溫31-33度左右。

吳聖宇表示，周六另一波鋒面逐漸接近台灣北部，受到鋒前雲系影響，水氣增多，中北部、東北部、東部有短暫陣雨或雷雨機會。預報資料看起來雨量仍不大，不過降雨的情況應該會比今明兩天增多一些。南部及東南部雲量增多，偶爾有些局部降雨，影響程度有限。溫度變化不大，北部、宜花高溫24-26度，台東高溫27-29度，中南部仍有30度以上高溫機會。

周日收假日，吳聖宇表示，鋒面逐漸通過台灣，預估會是天氣最不穩定的一天，中北部、東北部、東部有短暫陣雨或雷雨，南部及東南部亦有局部短暫陣雨或雷雨，對流發展通過的地方可能有局部較大雨勢出現的機會。溫度方面還是跟周六類似，北東稍涼，中南部持續較偏暖悶熱。

下周一鋒面雖然逐漸離開，但是吳聖宇表示，後續仍有華南水氣東移通過，因此各地仍有短暫陣雨的機會，不過整體雨量已經開始減少，發生雷雨或較大雨勢的可能性下降許多。

他說，下周二東北季風南下，除迎風面仍有局部短暫陣雨外，其他地方天氣大致恢復穩定，不過季風南下夾帶較涼的空氣，預期溫度有稍偏涼的機會，尤其北台灣感受會較為明顯一點，夜晚清晨溫度可能會較低一些，日夜溫差的變化大。