台灣東側有背風渦旋 鄭明典：今天南部還是熱 北部稍降溫

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前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，台灣東側有「背風渦旋」。冬季東北季風的背風渦旋在台灣西側，現在台灣附近有點西南風，背風渦旋變成在東側。今天南部還是熱，北部稍降溫。

中央氣象署發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天白天嘉義縣、台南市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。屏東縣為黃色燈號。

氣象署說，今天鋒面通過，天氣轉趨不穩定，此波鋒面結構較鬆散，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，馬祖及金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖為多雲。

氣溫預測方面，今天下半天因轉為東北風，北台灣高溫稍微下降，預測高溫在北部及東半部約28至30度，中南部約32至34度，嘉南高屏局部近山區或河谷有局部36度高溫發生的機率；至於各地低溫約22至23度。

此外，清明連假期間金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊；最近因地震頻繁，若非必要避免前往山區活動，行經山區路段尤應提高警覺，做好防護措施，並留意土石鬆軟、坍方及落石，注意自身安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面通過，環境風場轉為東北風，迎風面擴散條件稍轉佳，中南部位於下風處，汙染物稍易累積；清明連假期間各地有民俗活動，須留意短時間濃度易上升；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部短時間可能達橘色提醒等級。