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不斷更新／清明連假首日國道南向清晨就紫爆 避10地雷路段
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
（6:00更新）
今天是清明節連續假期首日，目前國道1號、3號南向路段出現壅塞情形，甚至紫爆。國1機場系統-新竹南向路段、國3中和-龍潭南向路段、國3新竹系統-香山南向路段車多壅塞，時速低於40公里。其中，國1中壢服務區-中壢轉接一南向路段、國3土城-樹林南向路段、國3新竹系統-茄苳南向路段紫爆，時速低於20公里。
高速公路局預估今天國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。
因受0403花蓮地震影響，高公局表示，預期國5旅次需求略降，可以其他疏導作為因應，取消國道5號今天及明天的石碇、坪林入口匝道封閉措施，其餘疏導措施維持：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、5-12時西部國道南向高乘載、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段，西部國道南向用路人建議中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，並注意往花蓮相關道路封閉訊息。
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