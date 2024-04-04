不斷更新／清明連假首日國道南向清晨就紫爆 避10地雷路段

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

（6:00更新）

今天是清明節連續假期首日，目前國道1號、3號南向路段出現壅塞情形，甚至紫爆。國1機場系統-新竹南向路段、國3中和-龍潭南向路段、國3新竹系統-香山南向路段車多壅塞，時速低於40公里。其中，國1中壢服務區-中壢轉接一南向路段、國3土城-樹林南向路段、國3新竹系統-茄苳南向路段紫爆，時速低於20公里。

高速公路局預估今天國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

因受0403花蓮地震影響，高公局表示，預期國5旅次需求略降，可以其他疏導作為因應，取消國道5號今天及明天的石碇、坪林入口匝道封閉措施，其餘疏導措施維持：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、5-12時西部國道南向高乘載、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。