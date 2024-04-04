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白天暖熱上看36度 吳德榮：明起鋒面影響、周日防雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天各地晴朗穩定、仍偏暖，南台灣局部地區的最高氣溫達36度以上。本報資料照片
今天白天各地晴朗穩定、仍偏暖，南台灣局部地區的最高氣溫達36度以上。本報資料照片

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中央氣象署發布濃霧特報，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣附近晴朗少雲，無降雨，金、馬已有濃霧發生。今晨平地最低氣溫約在20、21度。

今天白天各地晴朗穩定、仍偏暖，吳德榮說，南台灣局部地區的最高氣溫達36度以上，要注意防曬、小心中暑；下午起、北部及東半部雲量逐漸增多，晚有局部短暫雨；今天金馬及西半部易起霧。北部21至32度，中部21至35度，南部20至36度，東部20至37度。

吳德榮表示，明天、周六微弱鋒面影響，北部及東半部有局部短暫雨的機率；北台灣氣溫明日略降、周六微升。對其他地區的影響很小，仍為多雲時晴、偏暖的天氣。

周日清明連假收假日，吳德榮表示，周日及下周一鋒面的結構增強，有對流系統發展，伴隨雷雨胞消長，中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，不排除雷擊、強風及瞬間大雨的發生；強震後逢大雨，應特別注意。

他說，下周二、周三鋒面遠離，天氣好轉，東半部仍有局部短暫雨的機率。

吳德榮 氣溫 馬祖

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