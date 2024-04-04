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咳嗽就漏尿 她靠手術揮別尿失禁

聯合報／ 蔡樹衛／國泰綜合醫院泌尿科醫師
全球有三分之一的女性有尿失禁，造成患者在衛生上、家庭及工作上的困擾。圖／123RF
全球有三分之一的女性有尿失禁，造成患者在衛生上、家庭及工作上的困擾。圖／123RF

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48歲陳小姐原本是很活躍的職業婦女，常參與各式社交活動及旅遊，一年前開始出現尿失禁問題，一快走或咳嗽時就會有漏尿狀況，近來變得更嚴重，且常會有尿騷味，因而減少外出活動，整天待在家中。來門診經過檢查，診斷是應力性尿失禁，她選擇接受手術，術後擺脫尿失禁困擾，回復原本乾爽又活躍的生活。

全球約有三分之一的女性有尿失禁，但不少人羞於啟齒，不會主動尋求治療，會尋求治療者比率小於10%。尿失禁是指尿液非自主性的漏出，造成患者在衛生上、家庭及工作上的困擾。

尿失禁種類，分成急性尿失禁、應力性尿失禁、滿溢性尿失禁及恆漏性尿失禁等四種。女性常見應力性尿失禁，則是骨盆肌肉鬆弛，導致尿道控制能力降低。

常見應力性尿失禁發生原因，包括多產（3胎以上）或胎兒體重較大所導致；慢性腹壓增加，如便祕、慢性咳嗽或從事勞動所導致；停經後女性荷爾蒙不足，導致尿道及陰道組織萎縮；解尿習慣不良，如用力解尿或長期憋尿者；遺傳因素，如先天上肌肉力量較弱者。

尿失禁最佳治療方法，應先考量以病人為導向的治療方式，評估病人的年齡、日常生活、工作性質，加上臨床客觀的檢查、病患就醫的意願及配合度，整體評估後再做最後的治療建議，包括非手術及手術治療方式。

非手術治療：

1.藥物治療：主要有抗膽鹼藥物及B3腎上腺接受器加強劑兩類藥物，停經婦女可使用女性荷爾蒙補充，增加陰道及尿道附近黏膜增生。

2.陰道內置放模型式支撐物，支撐尿道及膀胱。

3.骨盆肌肉電流刺激療法。

4.凱格爾運動。

5.生理回饋行為療法。

手術治療：

1.常用無壓力式陰道吊帶懸吊術。

2.輕微的病人可考慮陰道雷射治療或尿道水凝膠填充注射。

咳嗽 尿失禁 手術

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