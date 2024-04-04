聽新聞
test
0:00 / 0:00
只展到四月七日 看哆啦A夢最後機會
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
哆啦A夢是許多人的童年回憶，現正於中正紀念堂熱烈展出的「ＴＨＥ哆啦Ａ夢展」，集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等眾多日本知名藝術家，以「我心目中的哆啦Ａ夢」為主題，發想出許多令人驚豔的作品，有繪畫、攝影、動畫、立體投影、雕塑等各式呈現。
「ＴＨＥ哆啦Ａ夢展」只展到四月七日，除了展覽，還有超多哆啦Ａ夢限定周邊，包括藝術家聯名商品，結合台灣珍珠奶茶、茄芷袋、小籠包等圖素設計的生活實用好物，只在台灣展場買得到。購票請至現場票亭或上udn售票網。https://reurl.cc/Qe0lA5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言