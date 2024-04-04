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只展到四月七日 看哆啦A夢最後機會

聯合報／ 本報訊
THE哆啦A夢展將於四月七日閉展，把握清明連假最後機會。圖／聯合數位文創提供
THE哆啦A夢展將於四月七日閉展，把握清明連假最後機會。圖／聯合數位文創提供

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哆啦A夢是許多人的童年回憶，現正於中正紀念堂熱烈展出的「ＴＨＥ哆啦Ａ夢展」，集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等眾多日本知名藝術家，以「我心目中的哆啦Ａ夢」為主題，發想出許多令人驚豔的作品，有繪畫、攝影、動畫、立體投影、雕塑等各式呈現。

「ＴＨＥ哆啦Ａ夢展」只展到四月七日，除了展覽，還有超多哆啦Ａ夢限定周邊，包括藝術家聯名商品，結合台灣珍珠奶茶、茄芷袋、小籠包等圖素設計的生活實用好物，只在台灣展場買得到。購票請至現場票亭或上udn售票網。https://reurl.cc/Qe0lA5

奈良美智 珍珠奶茶 藝術家

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