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10大違規食藥廣告 「關捷挺固立」挨罰近2000萬

中央社／ 台北3日電

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食藥署今天公布112年度10大違規食藥廣告，其中「A.H.A關捷挺固立」產品，廣告誆稱「擺脫骨關節問題、全台最強的補股造肌靈活配方」等誇張療效，累計裁處新台幣1978萬元為最高。

衛生福利部食品藥物管理署今天記者會說明，中央與地方衛生機關合作，稽查違規廣告，去年全國衛生機關裁處食品、藥物、化粧品違規廣告共計1萬645件，罰鍰金額達4億3628萬元，比111年裁處6889件，罰鍰金額2億5860萬元更多。

食藥署企劃及科技管理組長許朝凱表示，「A.H.A關捷挺固立」產品累計裁處金額最高，委刊廠商為聯群國際企業有限公司/為格國際企業有限公司，因為違規情節是醫療效能廣告，誆稱「擺脫骨關節問題、全台最強的補股造肌靈活配方」，廣告次數80次，由台中市衛生局開罰1978萬元。

112年度10大違規廣告分別為「A.H.A關捷挺固立」、「諾貝爾獎Dr.穆拉德懾護威膠囊」、「關速樂多國專利新希望強效關鍵組」、「日和安利命EX金強效錠」、「Ivenor噴噴塑」、「韓國紅蔘之愛六年根高麗蔘飲」、「美國百力能專利核糖膠囊食品EXPLUS」、「視樂明全方位清晰膠囊」、「傳世生藥遵循古法紫黛呵護凝霜」、「PPLs超視王」等產品。

112年違規廣告裁處代言人情形，許朝凱說，代言「專利健骨複方」的藝人郭子乾因食品廣告違反食品安全衛生管理法第28條第2項，裁罰60萬元；作為代言人的姚芝縈、楊麗菁、江宏恩、盛竹如等人，則是違反食安法第28條第1項，各別都被裁罰4萬元。

許朝凱呼籲，民眾看到廣告內容太神奇、太吸引人，務必提高警覺，聰明判斷產品資訊，尤其是宣稱具有療效的廣告內容更勿輕信、勿衝動購買，以免花錢受騙，如發現身體不適的情形，應尋求正規醫療管道就醫、有用藥需求，應諮詢藥師。

專利 廣告 衛生局

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