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老翁罹尿路上皮癌 免疫療法副作用比化療低

中央社／ 彰化縣3日電

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63歲詹姓老翁因大量血尿，就醫診斷為尿路上皮癌第3期，醫師以免疫療法幫詹姓老翁治療，利用人體免疫細胞來攻擊癌細胞，副作用比化療低，且治療結束1年半後，無復發現象。

彰化基督教醫院今天發布新聞指出，63歲詹姓老翁大量血尿持續2個月，前往二林基督教醫院就醫，經泌尿科診斷為尿路上皮癌，轉到彰化基督教醫院就醫。

彰基醫院泌尿外科主治醫師陳柏華說，「尿路上皮癌」是尿道、膀胱、輸尿管和腎盂最常見的病理學型態，通稱「膀胱癌」，而詹姓老翁的尿路上皮癌為第3期且有淋巴轉移，通常5年存活率為30%。

陳柏華指出，他申請使用免疫療法幫詹姓老翁治療，也就是用癌症免疫檢查點抑制劑，讓人體免疫細胞來攻擊癌細胞，副作用比化療低，而且目前通報的嚴重不良反應僅有3%。

陳柏華說，詹姓老翁在接受免疫療法結束18個月後，治療效果持續且無復發現象，近期僅需持續追蹤即可。

陳柏華呼籲，「尿路上皮癌」是最常見的膀胱癌類型，除血尿外，還有尿路感染、排尿疼痛等症紋，民眾如有尿路問題，建議及早至泌尿科門診就醫。

血尿 醫師

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