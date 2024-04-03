易遊網花蓮訂房免費取消 「環島之星」退改看這裡

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因應今早花蓮強震，考量旅客安全為優先，易遊網宣布，預訂4月3日至4月7日入住之花蓮飯店，可全額退費不收手續費。預訂4月3日至4月7日出發地為花蓮的訂單，提供相關證明可全額退費不收手續費。

易遊網指出，可免費取消之訂單，於會員訂單點選「取消訂單」線上辦理；若無法線上取消，可透過訂單中的「連絡客服」訊息功能提出需求。

此外，二次東部幹線今（3日）停靠礁溪後停駛，搭乘環島之星的旅客，已安排接駁巴士協助旅客返回台北，行程受到影響的旅客，可選擇改期出發或全額退費不收手續費。一次西部幹線今日則停靠左營站後停駛，原訂自花東搭乘該班次北上之回程旅客，將安排接駁巴士前往高鐵左營站，轉乘高鐵返回台北。

環島之星退改方式如下：預訂4月4日至4月7日出發的花蓮行程商品（含列車套票、自由行、豐富行、環島遊），如有取消需求，可全額退費不收手續費；若有改期或轉團需求，將提供每單500元轉團優惠（限環島之星套裝商品，列車套票除外），相關需求可洽詢客服：4128001（手機請加02）。