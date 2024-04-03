快訊

大漢技術學院突襲式宣布停辦 教團籲教育部解散董事會

花蓮強震天王星大樓受困者是「花蓮女中老師」 屋內救難畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明雨紛紛！明起2波鋒面接力 周六起防局部較大雨勢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明後天鋒面通過，北部、東半部地區及中部山區有短暫雨，周六另一道鋒面逐漸接近，至下周一天氣不穩定，各地都有陣雨。本報資料照片
明後天鋒面通過，北部、東半部地區及中部山區有短暫雨，周六另一道鋒面逐漸接近，至下周一天氣不穩定，各地都有陣雨。本報資料照片

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

中央氣象署表示，今天各地天氣穩定，台南玉井出現最高溫37.2度，明後天鋒面通過，下半天北部、東北部較涼，北部、東半部地區及中部山區有短暫雨，周六另一道鋒面逐漸接近，周六至下周一天氣不穩定，各地都有陣雨、雷雨，尤其周日、下周一水氣特別多，有局部較大雨勢機率。

氣象署預報員林定宜指出，今天各地天氣大致穩定，各地高溫在嘉義以南有36度以上，台南玉井最高溫有37.2度，台東金崙、大武也有37度。金門附近則有能見度不佳狀況影響航班，預計持續到明天上半天，下半天東北風增強就可改善。

林定宜指出，明後天鋒面通過，下半天北部、東北部較涼，但因鋒面結構還不完整，僅北部、東半部地區及中部山區有短暫雨，其他地區為多雲天氣。周六另一道鋒面逐漸接近，帶來較多水氣，周六至下周一天氣不穩定，各地都有陣雨、雷雨，尤其周日、下周一水氣特別多，有局部較大雨勢機率。

林定宜表示，下周二、周三鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部則為多雲天氣，北部、東北部轉涼。

溫度方面，他也說，明天下半天北部、東北部氣溫下降，高溫約為28到30度，中南部仍有33、34度，嘉義以南也有36度機率。未來一周因為降雨，各地溫度不會太高。另也提醒，未來幾天仍可能有餘震，行經山區要注意坍方落石。

嘉義 高溫

延伸閱讀

雨彈襲全台！大雷雨一路下到明晚 清明連假雨區擴大1圖看懂

今晚起北東轉雨！最冷恐跌破10度、這日如夏飆破30度

別忘記帶雨傘！明晨前中部以北最多雨 冷氣團來襲這2日清晨最冷

好天氣沒了！未來一周迎2波鋒面 明起變天轉濕冷「愈晚愈冷」

相關新聞

清明雨紛紛！明起2波鋒面接力 周六起防局部較大雨勢

中央氣象署表示，今天各地天氣穩定，台南玉井出現最高溫37.2度，明後天鋒面通過，下半天北部、東北部較涼，北部、東半部地區...

雨太少… 石門水庫蓄水量跌破28% 比2021大旱還嚴重

桃園水情吃緊，不僅今年枯水期降雨量較歷年平均減少4成以上，石門水庫蓄水量更低於2021年「百年大旱」時水準。若降雨情形持...

震後餘悸猶存無法平復？ 精神科醫師建議3妙招

0403花蓮大地震各地傳出災情，更有餘震頻頻「撼動」,讓民眾心有餘悸。奇美醫院精神醫學部長林健禾指出，面對突如其來的天災...

米酵菌酸改名！衛福部今專家會議通過 王必勝揭改名原因

寶林茶室食物中毒事件，已釀2人死亡、4人正在加護病房搶救，病情危急。衛福部今舉行第二次專家會議，衛福部次長王必勝表示，經...

衛福部公布十大違規食藥廣告 這件最誇張遭罰近2000萬

衛福部食藥署今天112年公布十大違規食藥廣告，違規產品廣告內容大多涉及醫療效能，並依法裁罰，其中以「A.H.A關捷挺固立...

易遊網花蓮訂房免費取消 「環島之星」退改看這裡

因應今早花蓮強震，考量旅客安全為優先，易遊網宣布，預訂4月3日至4月7日入住之花蓮飯店，可全額退費不收手續費。預訂4月3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。