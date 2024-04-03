清明雨紛紛！明起2波鋒面接力 周六起防局部較大雨勢

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中央氣象署表示，今天各地天氣穩定，台南玉井出現最高溫37.2度，明後天鋒面通過，下半天北部、東北部較涼，北部、東半部地區及中部山區有短暫雨，周六另一道鋒面逐漸接近，周六至下周一天氣不穩定，各地都有陣雨、雷雨，尤其周日、下周一水氣特別多，有局部較大雨勢機率。

氣象署預報員林定宜指出，今天各地天氣大致穩定，各地高溫在嘉義以南有36度以上，台南玉井最高溫有37.2度，台東金崙、大武也有37度。金門附近則有能見度不佳狀況影響航班，預計持續到明天上半天，下半天東北風增強就可改善。

林定宜指出，明後天鋒面通過，下半天北部、東北部較涼，但因鋒面結構還不完整，僅北部、東半部地區及中部山區有短暫雨，其他地區為多雲天氣。周六另一道鋒面逐漸接近，帶來較多水氣，周六至下周一天氣不穩定，各地都有陣雨、雷雨，尤其周日、下周一水氣特別多，有局部較大雨勢機率。

林定宜表示，下周二、周三鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部則為多雲天氣，北部、東北部轉涼。

溫度方面，他也說，明天下半天北部、東北部氣溫下降，高溫約為28到30度，中南部仍有33、34度，嘉義以南也有36度機率。未來一周因為降雨，各地溫度不會太高。另也提醒，未來幾天仍可能有餘震，行經山區要注意坍方落石。