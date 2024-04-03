震後餘悸猶存無法平復？精神科醫師建議3妙招

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403花蓮大地震各地傳出災情，更有餘震頻頻「撼動」,讓民眾心有餘悸。奇美醫院精神醫學部長林健禾指出，面對突如其來的天災，許多人在震後可能會經歷極度的焦慮、恐慌甚至有創傷後壓力症候群，建議可採取3策略，可更好恢復心理狀態。

林健禾表示，從精神醫學的角度出發，提供身體活動放鬆、睡眠管理及社交支持與專業諮詢3大策略，協助民眾更好恢復與保持心理健康。

林指出，地震後身體可能處於高度緊張狀態，因由交感神經系統刺激造成，積極參與身體活動，如快步走、瑜伽或任何形式的運動，可以幫助減少壓力荷爾蒙，促進「自然的快樂荷爾蒙」內啡肽的釋放，有助於改善情緒並減輕焦慮。此外，深呼吸、正念冥想或進行指導式放鬆，也可以幫助恢復平衡狀態，降低過度警覺的生理反應。

「良好睡眠對於心理健康至關重要！」林健禾表示地震過後，或許會出現失眠或夜間驚醒的現象，睡眠不足會加劇焦慮、壓力。故建立固定睡眠時間表、確保睡眠環境安靜舒適，以及避免在睡前使用電子產品，都有助於改善睡眠品質。如果必要，可以尋求專業醫師的協助。