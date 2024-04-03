為瀕危白海豚寶寶命名「貝多芬」環團籲盡速通過海保法

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台灣白海豚易受人類各項活動影響，目前族群數量僅約50至60隻，被列為極度瀕危族群，由於海委會最新調查計畫可辨識新生白海豚個體，針對被辨識出來的1隻白海豚，環團選在兒童節前夕舉辦命名活動，經投票後由「貝多芬」獲最高票，另環團也希望社會大眾能更關注白海團生存危機，並呼籲海洋保護法應盡速通過。

白海豚又名媽祖魚，因媽祖生日前後，東北季風轉弱，台灣海峽風浪較為平靜，特別容易觀察到白海豚身影，目前台灣白海豚族群數量約50至60隻，自2008年就被國際自然保育聯盟列為極度瀕危族群；而海委會最新調查計畫可辨識新生白海豚，為瀕臨滅絕的白海豚帶來一絲希望。

蠻野心足協會研究員郭佳雯表示，這次被辨識出來的白海豚編號為OCA070，過去研究人員會依白海豚身上特徵取暱稱，如OCA035因背鰭被切割成多條橫面傷口，看起來像是杯子蛋糕，所以研究人員就用杯子蛋糕作為暱稱。本次白海豚寶寶有許多有創意的名稱，最後由「貝多芬」獲得最高票數。

媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬說，雖有發現新的白海豚，但其仍處於瀕臨滅絕的情況，尤其是密集的海洋能源開發工程，水下噪音僅以聽力不站時受損為標準，不足以保護瀕危族群，雖海委會成立後有投入較多資源，但仍需有更全面的保育政策。

蠻野心足協會理事長陳憲政指出，海洋保育跟永續漁業是一體兩面，就如白海豚一樣，漁業也受海洋開發影響，做好海洋保育就是永續漁業的基礎，呼籲海洋保育法應盡速通過，針對瀕危物種要有緊急保育機制，避免如白海豚保育工作一樣，至今無法讓其族群脫離滅絕危機。

知洋科技總經理湛翔智說，鯨豚族群的活動棲地範圍靠彼此聲音溝通劃設，海上船隻及海洋開發不斷地增加水下噪音，足以影響到鯨豚生態及健康，對水下噪音管制更是刻不容緩。

環團表示，過去也有白海豚寶寶死亡案例，本次命名活動除盼社會重視白海豚外，也希望在社會敬拜媽祖、且恰逢兒童節的此刻，祝福這隻新生的白海豚寶寶「貝多芬」能平安健康長大。

環團也呼籲，除現有白海豚富裕計劃外，漁業署西海岸永續漁業平台也應積極發揮作用，邀請開發單位投入海洋資源保育工作，對漁業、生態進行有效生態補償。