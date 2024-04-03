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0403花蓮大地震 有感餘震不斷 這款地震預測App快安裝 可提前響鈴通知避難

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「KNY台灣天氣.地震速報」App提供非常實用的地震速報功能，可自行設定地震級數警報通知，也會在感受到地震前就跳出提醒通知。記者黃筱晴／攝影
「KNY台灣天氣.地震速報」App提供非常實用的地震速報功能，可自行設定地震級數警報通知，也會在感受到地震前就跳出提醒通知。記者黃筱晴／攝影

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花蓮今早7時58分發生發生規模7.2、最大震度6的強烈地震，全台都感受到地震威力，且至今仍餘震不斷，且規模也都不小，讓許多民眾都繃緊神經，不知道下次震起來到底是要躲還是要逃。

為了預防可能再度發生的地震災害，除了平時就要準備好家庭防災包，這款「KNY台灣天氣.地震速報」App也推薦大家一定要安裝起來，其中的「地震速報」功能超級實用，甚至可以在震波到達所在地之前就提前警告，讓大家可以多幾秒時間可以反應逃生。

「KNY台灣天氣.地震速報」App平常就是相當實用的氣象觀測軟體，可以自動偵測所在位置，提供氣溫、濕度、時雨量、日出日落、空氣品質、紫外線指數、環境輻射值、每小時預報、一週天氣、天氣小幫手等實用資訊，而想要在地震來襲時收到警報通知，下載後到「設定」中的「地震設定」，將所有關於地震的通知、警示選項都開啟，為了避免警報音過度靈敏，建議可以設定3級震度以上再發出警報語音，並可依照不同震度，自行調整警報音量，還可設定同時手機震動警示，以及自動開啟手電筒，這個功能在夜晚發生地震時會相當實用。

別小看提前收到警報的差異，即使只有短短幾秒時間，收拾手機重要物品、抓起防災包找掩護綽綽有餘。使用者手機定位距離震央越遠，可以越提前收到警示。但可惜的是，這款App目前仍是只有Android手機可以下載，iOS用戶只能跟緊Android用戶一起跑。

地震 警報

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