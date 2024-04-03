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搶災注意！明起鋒面2階段報到 周六起全台留意較大雨勢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署提醒，明後天將迎來第一波鋒面，北部、東半部地區及中部山區將有局部短暫雨，周六起另一波鋒面影響，全台都有陣雨、雷雨，甚至較大雨勢。本報資料照片
中央氣象署提醒，明後天將迎來第一波鋒面，北部、東半部地區及中部山區將有局部短暫雨，周六起另一波鋒面影響，全台都有陣雨、雷雨，甚至較大雨勢。本報資料照片

今天上午7點58分左右發生有感規模7.2有感地震，各地陸續出現災情。中央氣象署提醒，明後天將迎來第一波鋒面，北部、東半部地區及中部山區將有局部短暫雨，周六起另一波鋒面影響，全台都有陣雨、雷雨，甚至較大雨勢。地震測報中心也提醒，現在東部地區地質因地震鬆動，可能一般小降雨就會導致土石崩落，提醒民眾搶災留意。

今天上午7點58分左右發生有感規模7.2有感地震，未來3天更可能有規模6.5以上餘震。氣象署預報員劉宇其表示，今天各地晴朗，明天鋒面南下影響台灣，這道鋒面結構較微弱，降雨範圍以北部跟東半部為主，另一波華南滯留鋒周六起接近台灣，全台有雨，一路到下周一天氣都不穩定，全台都有陣雨、雷雨，甚至有對流胞、雷雨胞伴隨較大雨勢。

地震測報中心主任吳健富也說，此次地震可能造成東部地區地質有所鬆動，未來幾天未必要到出現大雨，可能一般雨勢就會造成土石滑動，提醒大家搶災留意安全。

溫度方面，劉宇其指出，今天各地普遍都有30度以上，明天北部及東半部受鋒面影響逐漸轉涼，北部及花蓮地區略降為25度，並逐日轉涼，下周二起受東北季風影響，各地再逐漸降溫。

劉宇其也說，今明天金門、馬祖地區可能有局部霧，提醒民眾留意。

0403花蓮大地震 地震 氣象署 馬祖

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