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吳德榮：暖氣團影響今逾35度 明晚北部、東半部轉涼有雨
明起4天清明連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今明兩天都是暖熱如夏好天氣，但明晚到周六鋒面影響，北東轉雨；下周日到下周二則恐有大雷雨。
吳德榮指出，今日至清明節白天暖氣團影響，各地晴朗穩定，暖熱如夏，局部地區最高氣溫甚至達36度以上，要注意防曬，小心中暑；金馬及西半部易起霧。今日各地區氣溫：北部21至35度，中部22至36度，南部21至36度，東部18至35度。
吳德榮指出，清明節下午起至周六微弱鋒面掠過，影響輕微。清明節下午起、北部及東半部雲量逐漸增多，晚有局部短暫雨；周五、周六北部及東半部仍有局部短暫雨機率；北台氣溫周五略降周六微升。對其他地區影響很小，仍為多雲時晴偏暖的天氣。
最新模式模擬顯示，吳德榮指出，收假日（下周日）至下周二(9日)，鋒面的結構增強，有「對流系統」發展，伴隨「雷雨胞」消長，局部地區有短暫陣雨或雷雨，不排除「雷擊、強風及瞬間大雨」發生的機率。下周三(10日)鋒面遠離，天氣好轉。但仍應注意最新資料的調整。
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