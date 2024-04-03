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有行旅／九州慢行 器物之旅
日本九州七個縣，卻有高達卅三個陶瓷產地，是典型陶瓷天國，跟著有行旅與生活器物領航者Rick帶領下，探訪最能體現侘寂之美的唐津燒，以及引領歐洲瓷器先驅的深川製瓷，兩個民藝之陶小石原燒與小鹿田燒，參訪日本唯一陶瓷鳥居的陶山神社，入住八女市保留日本江戶、明治、大正、昭和時期的傳統建築重新設計的「町家」旅宿。
「九州慢行．器物之旅」六月一日至六月六日，報名請洽8643-3926、8643-3517，或上有行旅官網https://bit.ly/43G3hKo
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