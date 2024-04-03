有行旅／九州慢行 器物之旅

一年一度的台中市大甲媽祖遶境今年擇定4月5日起駕，除了是台灣盛大的宗教活動之一，也被聯合國教科文組織認為是「世界非物質文化遺產」，吸引大規模傳統陣頭及大批信徒隨行。《聯合新聞網》整理了2024年大甲媽祖遶境進香的各類資訊，包含路線行程、行前須知、禁忌、交通管制等，讓有興趣參與盛事的民眾也能共襄盛舉。

2024-04-02 15:40