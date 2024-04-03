小林紅麴國內11例通報個案 多逾40歲

國內兩家業者進口日本小林製藥紅麴原料，再轉售五十三家廠商，相關產品達一三○種。衛福部食藥署統計，截至昨日累積十一例「非預期反應」通報，其中有人服用後，出現急性腎衰竭，恐面臨洗腎悲劇。食藥署昨也公布相關症狀，包括腎功能受損、腎絲球過濾率異常、急性腎衰竭、腎臟些微萎縮等。

食藥署統計顯示，十一件通報食用的產品中，三件為健康食品，八件通報屬一般食品產品。國內業者主動通報、預防性下架的產品多達二四○件，若扣除不同批號、不同有效日期的同一產品，使用小林製藥紅麴原料的國內相關產品逾百種。

台北市衛生局追查七家北市業者產品下架回收，至少製成八萬盒相關產品，已要求業者下架回收，另追蹤大研生醫所製逾十四萬盒「納豆紅麴Ｑ十膠囊」，已下架回收二萬多盒。

國內累積十一例非預期反應的通報個案，症狀包括腎指數下降並合併有蛋白尿、腎臟些微萎縮、腎功能受損、急性腎衰竭、慢性腎臟病、腰痠痛、疲倦等。患者年齡大多逾四十歲，食用期間最短五個月，最多長達三至四年，部分民眾則未提供食用期間。