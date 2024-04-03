聽新聞
test
0:00 / 0:00

小林紅麴國內11例通報個案 多逾40歲

聯合報／ 記者賴昀岫林佳彣／台北報導
國內有業者曾輸入日本小林製藥紅麴原料，截至昨日，陸續累計11起非預期通報。圖／取自食藥署官網
國內有業者曾輸入日本小林製藥紅麴原料，截至昨日，陸續累計11起非預期通報。圖／取自食藥署官網

國內兩家業者進口日本小林製藥紅麴原料，再轉售五十三家廠商，相關產品達一三○種。衛福部食藥署統計，截至昨日累積十一例「非預期反應」通報，其中有人服用後，出現急性腎衰竭，恐面臨洗腎悲劇。食藥署昨也公布相關症狀，包括腎功能受損、腎絲球過濾率異常、急性腎衰竭、腎臟些微萎縮等。

食藥署統計顯示，十一件通報食用的產品中，三件為健康食品，八件通報屬一般食品產品。國內業者主動通報、預防性下架的產品多達二四○件，若扣除不同批號、不同有效日期的同一產品，使用小林製藥紅麴原料的國內相關產品逾百種。

台北市衛生局追查七家北市業者產品下架回收，至少製成八萬盒相關產品，已要求業者下架回收，另追蹤大研生醫所製逾十四萬盒「納豆紅麴Ｑ十膠囊」，已下架回收二萬多盒。

國內累積十一例非預期反應的通報個案，症狀包括腎指數下降並合併有蛋白尿、腎臟些微萎縮、腎功能受損、急性腎衰竭、慢性腎臟病、腰痠痛、疲倦等。患者年齡大多逾四十歲，食用期間最短五個月，最多長達三至四年，部分民眾則未提供食用期間。

紅麴 腎臟病 食藥署

延伸閱讀

國內累計11起小林紅麴通報 食藥署曝「通報患者症狀」

小林紅麴案通報11件 衛福部1週內公布求償程序

吃「小綠人」紅麴產品竟洗腎 衛福部允專案處理

小林製藥紅麴風暴累計6不良反應通報 半數多服用「這產品」

相關新聞

1~3歲幼兒半數晚睡 愈大愈睡眠不足

衛福部建議學齡前幼兒每天至少需睡滿十一個小時，不過台師大團隊調查發現，幼童晚睡、睡眠不足比率隨年齡成長而增加，其中三歲幼...

消基會抽樣30件 市售鴨血7成混雞血

鴨血為火鍋常見配料，但消基會經兩次採樣發現，卅件樣品中有廿二件驗出雞成分，也就是約有七成三的產品是鴨血混雞血。消基會檢驗...

腸病毒就診數 創10年同期最高

上周全國腸病毒門急診累積六七三二人次，創下近十年以來同期最高，且出現今年首例腸病毒重症個案，為南部七個月大女嬰，所幸順利...

小林紅麴國內11例通報個案 多逾40歲

國內兩家業者進口日本小林製藥紅麴原料，再轉售五十三家廠商，相關產品達一三○種。衛福部食藥署統計，截至昨日累積十一例「非預...

整理包／2024大甲媽祖遶境！盤點日程、路線、禁忌、交管 完整攻略一次掌握

一年一度的台中市大甲媽祖遶境今年擇定4月5日起駕，除了是台灣盛大的宗教活動之一，也被聯合國教科文組織認為是「世界非物質文化遺產」，吸引大規模傳統陣頭及大批信徒隨行。《聯合新聞網》整理了2024年大甲媽祖遶境進香的各類資訊，包含路線行程、行前須知、禁忌、交通管制等，讓有興趣參與盛事的民眾也能共襄盛舉。

健康你我他／吃6大營養素 吹頭髮8分乾

從小被叫黃毛丫頭的我，一直長不成瓊瑤筆下的女主角，擁有一頭烏黑濃密瀑布般的長髮是遙不可及的夢想。媽媽總是安慰說：「頭髮幼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。