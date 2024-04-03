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健康你我他／吃6大營養素 吹頭髮8分乾

聯合報／ 文／華生（中市潭子）
預防掉髮的營養保健從吃做起，要兼顧6大營養素。圖／華生提供
預防掉髮的營養保健從吃做起，要兼顧6大營養素。圖／華生提供

從小被叫黃毛丫頭的我，一直長不成瓊瑤筆下的女主角，擁有一頭烏黑濃密瀑布般的長髮是遙不可及的夢想。媽媽總是安慰說：「頭髮幼絲，好命。」爸爸摸著頭頂稀疏的毛髮說：「十個禿子，九個富。」遺傳基因真強大。

會賺錢後，貴桑桑的生髮水、生髮液大方的往頭皮毛囊處塗抹；髮廊師傅推薦頭皮SPA去角質套裝課程，我包套買；鄉下親戚傳說的土製祕方，我像巫婆煉仙丹般的東加西加，勇敢擦在頭皮上，但洗頭時頭髮還是猛掉，只要梳完頭髮，落下的髮絲，我捧在手心，像黛玉葬花般的心痛。我的頭髮為何不能像雜草般，春風吹又生呢？

有一年猛節食減肥，體重是很漂亮，但頭頂不美麗，頭髮掉得令人心驚，身體也出狀況，月經要來不來，是我對身體太殘暴的結果。

痛定思痛，預防掉髮的營養保健從吃做起。蛋白質、維生素C、B群、生物素、鐵與鋅6大營養素要兼顧，我的餐桌最常出現牡蠣韭菜煎蛋、菠菜豬肝湯、甜椒炒牛肉、水煮蛋、鮮魚等。

我是油性髮質，要護髮會選用無矽靈控油強健髮根的洗髮精，少染燙，保持頭皮健康，洗完頭髮吹八分乾，選對梳子適當按摩頭皮促進血液循環；還要有良好的運動習慣、充足睡眠，更要遠離菸酒。

如今我已是黃毛老丫頭，齊耳短髮是標配，已能看淡髮絲耳邊繞的清爽了。

韭菜 頭髮

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