2024癌症論壇／逾20權威專家 聚焦友善抗癌行動

「未來健保對癌症新藥的政策走向，到底會往哪條路走？」「檢驗癌症突變基因，還要知道哪些是帶頭凶手，哪些比較無關緊要？」「到底什麼是精準醫療？」在癌症防治政策、治療領域，有很多議題與癌友、癌友家庭息息相關，過去六年來，聯合報與國衛院攜手舉行癌症論壇活動，引發廣大回響，2024癌症論壇「Love&Care友善抗癌行動」將於4月13、14日隆重登場，多位重磅級專家將提出精闢的論述、觀點，精彩可期，歡迎民眾免費報名參加。

2024癌症論壇活動中，國衛院院長司徒惠康、健保署長石崇良、國健署長吳昭軍、中研院士楊泮池、乳癌防治基金會董事長張金堅與國防醫學院外科學科教授查岱龍等20多位權威專家，即將分享最新癌症政策、防治趨勢。曾罹患乳癌的知名藝人朱芯儀、曾罹患攝護腺癌的作家H也將分享自身經歷，傳遞抗癌正能量。

兩天議程中，主要討論重點包括「友善抗癌生活圈」、「友善治療新曙光」與「友善防癌健康網」，以及癌友生活、家庭、治療、癌症預防等緊密相關，同時也呼應2024年國際抗癌聯盟（UICC）、世界衛生組織（WHO）所訂「縮小癌症照護差距」目標，同步與世界接軌。

從即日起到活動當天，也同步舉辦「一起來許願！」寄信、許願、抽好禮活動，在2024癌症論壇現場，癌友、癌友家人與參與民眾可以將所有的期許、願望化為一封短信，寄給自己或家人，為自己、家人加油、打氣。事實上，在2024癌症論壇官網，已有許多癌友、癌友家人許下許多感人願望，每個願望都代表一個希望，期待更多民眾一起參與、報名參加，感受更多鼓勵人心的力量。