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台灣鳳梨銷日 出現2大變數

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
農糧署表示，今年鳳梨銷日數量已達到5800公噸，全年目標是突破2萬公噸。記者古和純／攝影
農糧署表示，今年鳳梨銷日數量已達到5800公噸，全年目標是突破2萬公噸。記者古和純／攝影

台灣鳳梨遭中國大陸暫停輸入屆滿3年，鳳梨外銷轉往日本市場，但日圓一路貶值，創34年新低。外貿業者表示，貶值造成的通膨會影響日方的消費力，加上鳳梨外銷獎勵開始降低，也會影響業者的外銷意願，不看好今年的外銷前景。

台南市關廟區農鳳梨輔導產銷班長張石柱說，先前為了因應鳳梨滯銷，政府回收部分台糖土地減產穩定價格，今年因天氣不夠溫暖，影響果實甜度，品質和數量不符外銷規格的數量比較多，也導致選果的要求更嚴格。

農糧署昨證實，今年鳳梨種植面積約7200公頃，較去年略減4%，今年銷日數量已超過5800多公噸，和去年1.5萬多公噸相比，已達36%，突破2萬噸是今年目標。

受日圓續貶影響，日本消費力緊縮，為今年外銷目標增添變數；且今年鳳梨外銷亞洲（不含中國大陸）的空海運由每公斤補助4元降為2元。蔬果貿易商張先生說，大陸的鳳梨外銷量曾占95%，如今轉銷同樣占90%的日本市場，只是把雞蛋換到另一個籃子，除有上述不利因素，加上日本對台灣鳳梨的消費力道已不如當初，「台日友好」也難擔保長久的國際農貿。

日本 農糧署 鳳梨

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