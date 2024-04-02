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明防36度高溫！清明連假兩波鋒面接力 這2日恐迎雷雨「雨勢最劇」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天各地晴朗穩定，普遍都有30至34度高溫，中南部更有36度機率，東南部地區可能有焚風。記者林伯東／攝影
明天各地晴朗穩定，普遍都有30至34度高溫，中南部更有36度機率，東南部地區可能有焚風。記者林伯東／攝影

中央氣象署指出，明天各地晴朗穩定，普遍都有30至34度高溫，中南部更有36度機率，東南部地區可能有焚風，整體水氣不多。清明連假起鋒面通過，前2日北部、東半部有局部短暫陣雨，周五起北台灣轉涼，周六、周日另一波鋒面接近，天氣變化大，全台灣降雨明顯提高，中部以北可能有對流降雨伴隨雷擊和強陣風，提醒民眾留意。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天天氣與今天類似，偏西南風，各地晴朗穩定，普遍都有30至34度高溫，中南部更有36度機率，東南部地區可能有焚風，整體水氣不多，但清晨上午中南部地區有零星降雨，午後熱力作用西半部地區、東北部山區有零星短暫雨。

黃恩鴻指出，清明連假前2天，周四、周五鋒面通過，影響較小，僅北部、東半部有局部短暫陣雨、雲量增多，中部山區也有短暫陣雨，其他地區仍為暖熱天氣。周五起北台灣轉涼，高溫僅24、25度，低溫約20度，其他地區變化不大，仍溫暖偏熱。

他表示，周六、周日另一波鋒面接近，影響到下周一，天氣變化大，全台灣降雨明顯提高，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，對流降雨可能伴隨雷擊和強陣風，其中以周日至下周一最明顯。

黃恩鴻指出，鋒面影響到下周一下半天趨緩，下周二東北季風南下偏涼，北部高溫約22、23度，低溫19度，其他地區溫度也略降，雨勢減緩，僅中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨。

他也說，今天到周四金門及馬祖可能全天都有濃霧，返鄉出遊民眾要多留意航班資訊。

清明節 連假 高溫

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