清明東遊潮掃墓、旅遊　宜蘭監理站推公共運輸優惠

清明連假即將到來，東部地區又將湧入大量返鄉、旅遊人潮，再加上宜蘭綠色博覽會在即，縣內交通量大，宜蘭監理站推出公共運輸優惠，國道客運85折票價、轉乘市區公車基本里程免費，另外加碼東部地區限定優惠，租汽機車、住宿都可在折抵國道客運票價。

監理站指出，今年清明年假從4月4日到7日共四天，恰逢2024宜蘭綠色博覽會開幕，返鄉掃墓與旅遊的民眾相加，交通量龐大，建議民眾多使用大眾交通運輸，公路局從連假前一日4月3日起就會推出公共運輸優惠，4日到7日更有東部地區加碼。

4月3日到7日，民眾搭乘88條國道客運，將可享有平日優惠或85折票價，其中16條路線駛經宜蘭；搭乘市區公車或其他在地客運，只要10小時內曾使用電子票證搭乘國道客運、台鐵或高鐵，則可以享有基本里程或一段票免費。

4月4日到7日則是東部地區的限定優惠，分為二種，擇一使用。第一項是「在地有腳」，民眾搭乘東部國道客運，到指定車行租賃汽機車可享優惠，返程時持租車單，又可折抵國道客運票價，汽車折200元、機車折100元；第二項則是到合法旅宿業住宿或購買台灣好行套票，搭北宜、北花路線客運，可享4人同行1人免費，回程再折200元。