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清明東遊潮掃墓、旅遊　宜蘭監理站推公共運輸優惠

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
公路局因應清明連假推出公共運輸優惠，搭乘國道客運可享85折票價及在地公車轉乘一段免費，另外東部地區還有限定優惠。圖／宜蘭監理站提供
公路局因應清明連假推出公共運輸優惠，搭乘國道客運可享85折票價及在地公車轉乘一段免費，另外東部地區還有限定優惠。圖／宜蘭監理站提供

清明連假即將到來，東部地區又將湧入大量返鄉、旅遊人潮，再加上宜蘭綠色博覽會在即，縣內交通量大，宜蘭監理站推出公共運輸優惠，國道客運85折票價、轉乘市區公車基本里程免費，另外加碼東部地區限定優惠，租汽機車、住宿都可在折抵國道客運票價。

監理站指出，今年清明年假從4月4日到7日共四天，恰逢2024宜蘭綠色博覽會開幕，返鄉掃墓與旅遊的民眾相加，交通量龐大，建議民眾多使用大眾交通運輸，公路局從連假前一日4月3日起就會推出公共運輸優惠，4日到7日更有東部地區加碼。

4月3日到7日，民眾搭乘88條國道客運，將可享有平日優惠或85折票價，其中16條路線駛經宜蘭；搭乘市區公車或其他在地客運，只要10小時內曾使用電子票證搭乘國道客運、台鐵或高鐵，則可以享有基本里程或一段票免費。

4月4日到7日則是東部地區的限定優惠，分為二種，擇一使用。第一項是「在地有腳」，民眾搭乘東部國道客運，到指定車行租賃汽機車可享優惠，返程時持租車單，又可折抵國道客運票價，汽車折200元、機車折100元；第二項則是到合法旅宿業住宿或購買台灣好行套票，搭北宜、北花路線客運，可享4人同行1人免費，回程再折200元。

監理站表示，優惠細節可上公路局網站查詢，另外提醒，為避免連假塞車、停車等問題，民眾出門前可以先到iBus公路客運APP上，查詢公路客運與部分縣市市區公車動態。

東部加碼包含「在地有腳」與「四人同行一人免費」兩種方案，民眾可擇一使用。圖／宜蘭監理站提供
東部加碼包含「在地有腳」與「四人同行一人免費」兩種方案，民眾可擇一使用。圖／宜蘭監理站提供

國道客運 宜蘭 票價

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