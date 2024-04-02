清明連假國道車潮明起湧現 重點預警路段、管制一次看

清明連假（4月4日至7日）將至，高速公路局預測重點壅塞路段及時段，明天國1南向楊梅-頭份、國3南向中和-關西晚間6點至10點、國5南向南港系統-頭城上午9點至深夜12點車流量預估為平常3倍。4月4日清晨5點至中午12點將封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；凌晨0點至中午12點將封閉國5石碇、坪林南向入口，提醒民眾留意。

根據中央氣象署天氣預報，清明節連假期間鋒面恰位於台灣北部海面，4日至6日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；7日中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。高公局提醒用路人，行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離，以應變突發狀況。

另依據觀光署公布資料，連假期間多個縣市訂房率超過6成，宜花東地區訂房率亦達6成以上，預估國5尖峰時段將湧現旅遊車潮，建議民眾多搭乘公共運輸前往，自行開車民眾也可多加利用高公局每日國道路況預報資訊，以避開國道壅塞路段及時段。

高公局表示，因應連假大量旅遊車潮，規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，其中匝道封閉路段及時段，4月4日清晨5點至中午12點將封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；凌晨0點至中午12時封閉國5石碇、坪林南向入口。

4月5日清晨5點至中午12點，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口；4月6日及7日每日中午12至晚間9點封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

高公局也說，明天為連假前最後一個上班日，國1南向楊梅-頭份、國3南向中和-關西晚間6點至10點、國5南向南港系統-頭城上午9點至深夜12點車流量預估為平常3倍，提醒民眾留意。