歷經MeToo風暴…大牙擔任倡議大使 說出口是需要支持不是為懲罰

台版#ＭeToo去年掀起驚天巨浪，上百人具名舉發性暴力事件。現代婦女基金會自2017年起推動性暴力預防倡議，至今邁入第8年，有鑒於社會的友善態度對受害者發聲的重要性，今邀請演員周宜霈（大牙）擔任「展心復原計畫年度倡議大使」，盼傳達「Stand By You相信傾聽‧陪伴前行」的重要力量，呼籲社會大眾多一點善意，幫助受害者邁向復原之路。

現代婦女基金會執行長邱淑華表示，台灣#metoo浪潮雖然晚了國際6年多，仍造成社會震撼，也讓社會正視女性遭受性暴力的普遍與嚴重性，並從中發現加害者的持續威脅、知情者的默不作聲和社會輿論的冷嘲熱諷，都是性暴力受害者難以向外求助的原因。

去年政學界、演藝、文化界等ＭeToo事件爆不停，大牙挺身指控「黑人」陳建州性騷擾，目前案件偵辦中；陳建州起初反告大牙求償1000萬元又撤回，改提刑事加重誹謗告訴，大牙不起訴確定。

回憶此事，大牙說，這是她這輩子遇過壓力最大的一次，當時選擇公開說出來，是因為好朋友說出遭遇性騷擾的過程被很多網友質疑嘲諷，她想用自身經歷聲援朋友，也想提醒大家，如果真的遇到，要想辦法讓自己安全，這是她的善意，出發點也很單純。她說，很多受害者遲疑說出口，是因為擔心「我說了，誰會相信我？」而後來之所以願意說出來，是需要一份支持的力量，不見得是為了懲罰對方，或要對方道歉。

而事件發生至今，影響了大牙的工作和生活，她坦言也曾想過是否不該揭露，萌生許多不健康的想法。大牙說，還好有親友、同事溫暖的關心，幫忙找資源、諮詢律師、求助身心科，讓她走到現在，「因為有這些友善的支持力量，陪伴我走到今天，所以我也希望自己能成為別人的力量。」

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩指出，根據調查顯示9成的性暴力受害者不曾報警，4成從未向任何人提及自己的受害經歷，被害者會需要時間來整理自己的經驗，這是非常常見的現象，呼籲社會大眾給予空間、停止質疑，才能讓被害者敢對外求助。

吳姿瑩說，協助個案的經驗中發現，社會支持真的非常重要。如果有人跟你提到這件事，能夠相信他、傾聽他的故事，就是最好的陪伴。她也向受害者喊話，無論是否公開說出遭遇，都是一件非常勇敢的事，照顧好自己是最重要的事。現代婦女基金會展心復原計畫提供包括案件諮詢、支持性會談、法律扶助、心理諮商及資源連結等服務來協助性侵害、性騷擾被害者，並接受匿名諮詢，當事人可以先了解相關資訊，再決定下一步怎麼做。

現代婦女基金會今年以「Stand By You 相信傾聽‧陪伴前行」為訴求，發起校園及社群行動，民眾只要運用 IG搜尋@MWF38找到現代婦女基金會，歡迎大家分享濾鏡，也分享自己的陪伴故事，讓受害者感受到大眾的支持和陪伴，也向潛在的加害者宣告社會有更多力量會和受害者站在一起。