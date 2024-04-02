快訊

熱吻朱軒洋遭指當小三！吳卓源稱「他說已分手」 正宮Cindy反擊開戰

寶林茶室廚師為何手部檢出米酵菌酸？專家曝最可能原因

今年首例腸病毒重症！7個月大女嬰發燒、嘔吐染「克沙奇A10型」一度進加護

歷經MeToo風暴…大牙擔任倡議大使 說出口是需要支持不是為懲罰

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
現代婦女基金會邀請演員周宜霈（大牙）擔任「展心復原計畫年度倡議大使」，盼傳達「Stand By You相信傾聽‧陪伴前行」的重要力量，呼籲社會大眾多一點善意，幫助受害者邁向復原之路。右為現代婦女基金會執行長邱淑華。記者葉冠妤/攝影
現代婦女基金會邀請演員周宜霈（大牙）擔任「展心復原計畫年度倡議大使」，盼傳達「Stand By You相信傾聽‧陪伴前行」的重要力量，呼籲社會大眾多一點善意，幫助受害者邁向復原之路。右為現代婦女基金會執行長邱淑華。記者葉冠妤/攝影

台版#ＭeToo去年掀起驚天巨浪，上百人具名舉發性暴力事件。現代婦女基金會自2017年起推動性暴力預防倡議，至今邁入第8年，有鑒於社會的友善態度對受害者發聲的重要性，今邀請演員周宜霈（大牙）擔任「展心復原計畫年度倡議大使」，盼傳達「Stand By You相信傾聽‧陪伴前行」的重要力量，呼籲社會大眾多一點善意，幫助受害者邁向復原之路。

現代婦女基金會執行長邱淑華表示，台灣#metoo浪潮雖然晚了國際6年多，仍造成社會震撼，也讓社會正視女性遭受性暴力的普遍與嚴重性，並從中發現加害者的持續威脅、知情者的默不作聲和社會輿論的冷嘲熱諷，都是性暴力受害者難以向外求助的原因。

去年政學界、演藝、文化界等ＭeToo事件爆不停，大牙挺身指控「黑人」陳建州性騷擾，目前案件偵辦中；陳建州起初反告大牙求償1000萬元又撤回，改提刑事加重誹謗告訴，大牙不起訴確定。

回憶此事，大牙說，這是她這輩子遇過壓力最大的一次，當時選擇公開說出來，是因為好朋友說出遭遇性騷擾的過程被很多網友質疑嘲諷，她想用自身經歷聲援朋友，也想提醒大家，如果真的遇到，要想辦法讓自己安全，這是她的善意，出發點也很單純。她說，很多受害者遲疑說出口，是因為擔心「我說了，誰會相信我？」而後來之所以願意說出來，是需要一份支持的力量，不見得是為了懲罰對方，或要對方道歉。

而事件發生至今，影響了大牙的工作和生活，她坦言也曾想過是否不該揭露，萌生許多不健康的想法。大牙說，還好有親友、同事溫暖的關心，幫忙找資源、諮詢律師、求助身心科，讓她走到現在，「因為有這些友善的支持力量，陪伴我走到今天，所以我也希望自己能成為別人的力量。」

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩指出，根據調查顯示9成的性暴力受害者不曾報警，4成從未向任何人提及自己的受害經歷，被害者會需要時間來整理自己的經驗，這是非常常見的現象，呼籲社會大眾給予空間、停止質疑，才能讓被害者敢對外求助。

吳姿瑩說，協助個案的經驗中發現，社會支持真的非常重要。如果有人跟你提到這件事，能夠相信他、傾聽他的故事，就是最好的陪伴。她也向受害者喊話，無論是否公開說出遭遇，都是一件非常勇敢的事，照顧好自己是最重要的事。現代婦女基金會展心復原計畫提供包括案件諮詢、支持性會談、法律扶助、心理諮商及資源連結等服務來協助性侵害、性騷擾被害者，並接受匿名諮詢，當事人可以先了解相關資訊，再決定下一步怎麼做。

現代婦女基金會今年以「Stand By You 相信傾聽‧陪伴前行」為訴求，發起校園及社群行動，民眾只要運用 IG搜尋@MWF38找到現代婦女基金會，歡迎大家分享濾鏡，也分享自己的陪伴故事，讓受害者感受到大眾的支持和陪伴，也向潛在的加害者宣告社會有更多力量會和受害者站在一起。

性騷擾 現代婦女基金會

延伸閱讀

台灣民主基金會執行長人選風波 民團呼籲不該淪為政治酬庸

民主基金會宣布開會日期 新聞稿再指等不到韓國瑜通知

王力宏被爆「出軌徐若瑄」 法院判決出爐經紀人曝動向

快訊／曾爆出手痛扁汪小菲「救懷孕大S」 黑人現身回應

相關新聞

今年第二例百日咳！ 3個月女嬰染百日咳又中新冠肺炎

疾管署公布今年第2例百日咳確定病例，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，依據我國經驗，約五年會有一個百日咳疫情循環，而去年多...

今年首例腸病毒重症 7個月大女嬰發燒、嘔吐一度進加護

近期腸病毒疫情持續上升，全國腸病毒門急診人次寫近十年同期新高。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年出現首例腸病毒重症個案...

太魯閣事故3周年 王國材：家屬化悲痛為力量助台鐵改革

今天是台鐵408車次太魯閣號事故三周年，台鐵公司首次在事發地點舉辦追思音樂會。交通部長王國材表示，很多罹難者家屬化悲痛為...

國內累計11起小林紅麴通報 食藥署曝「通報患者症狀」

日本小林製藥紅麴保健食品，爆出多起食用後出現腎臟疾病問題，甚至有5人死亡，國內有業者曾輸入該公司原料，截至今天上午，陸續...

昨才放寬農藥殘留 今爆472.2公斤日本草莓農藥超標

又有日本草莓違規，衛福部食藥署今天公布，邊境再度檢出日本草莓農藥違規，共472.2公斤全數退運或銷毀；食藥署昨起修正「農...

衛福部發錢留人 研修醫師最多補3萬、專責醫師加薪2000

兒童節前夕衛福部宣布兒童醫療照顧利多計畫，包含兒科住院醫師津貼、兒科重難罕症研究津貼、小兒外科研修補助、核心醫院重難罕症...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。