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男童腎臟大小不一 醫師：輸尿管異常尿液逆流造成

中央社／ 台中2日電
台中1名1歲半男童出生半年內兩度泌尿道感染就醫，衛福部台中醫院今天表示，超音波檢查顯示男童兩邊腎臟大小不一，發現是先天輸尿管異常尿液逆流致一邊腎臟發炎長不大。示意圖／ingimage
台中1名1歲半男童出生半年內兩度泌尿道感染就醫，衛福部台中醫院今天表示，超音波檢查顯示男童兩邊腎臟大小不一，發現是先天輸尿管異常尿液逆流致一邊腎臟發炎長不大。示意圖／ingimage

台中1名1歲半男童出生半年內兩度泌尿道感染就醫，衛福部台中醫院今天表示，超音波檢查顯示男童兩邊腎臟大小不一，發現是先天輸尿管異常尿液逆流致一邊腎臟發炎長不大。

台中醫院小兒科醫師徐敏哲今天在記者會中說明，男嬰第1次就醫是3個月大時，因哭鬧不休前來急診，醫師發現出現膿尿，腎臟超音波顯示雙側輕微水腎，左腎偏小，收住院治療後康復返家；未料3個月後男嬰再次因泌尿道感染高燒不退就醫，醫師發現左腎明顯未跟著寶寶長大，只有約右腎的70%大小。

徐敏哲指出，進一步檢查發現男嬰是先天輸尿管異常，導致原本應往下流經尿道解出的尿液，因輸尿管異常逆流到腎臟，幸好9個月大時進行輸尿管手術，術後3個月左腎趕上進度，恢復正常大小，腎功能檢查追蹤至今，也證實未受影響，讓新手爸媽鬆了一口氣。

徐敏哲表示，高燒性泌尿道感染的小朋友有30%是輸尿管逆流造成；有些案例在孩子長大、膀胱功能成熟後會自然康復，但若尿液逆流反覆感染，可能造成腎臟發炎導致腎功能受損、甚至失去功能，目前治療方式包括藥物（預防性抗生素）、手術及經由內視鏡注射玻尿酸等方法。

徐敏哲強調，台中醫院去年2月起提供「幼兒專責醫師制度」服務，男嬰爸媽剛好參與了這個計畫，所以院方發現寶寶單側腎臟偏小時，就立即啟動專責醫師關懷計畫，提供新手爸媽最即時的諮詢與協助，舒解父母焦慮，陪伴並守護寶寶持續健康成長。

台中醫院小兒科主任李德敏認為，在知識爆炸環境下，很多家長對怎麼照顧孩子會有資訊混亂的困擾，希望透過「幼兒專責醫師制度」定期舉行活動、團體衛教，增加家長照顧幼童能力，也讓家長共同分享照顧經驗，一起懷抱信心且正確照顧孩子長大。

中醫 腎臟 醫師

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