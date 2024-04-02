今年首例腸病毒重症 7個月大女嬰發燒、嘔吐一度進加護

近期腸病毒疫情持續上升，全國腸病毒門急診人次寫近十年同期新高。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年出現首例腸病毒重症個案，為南部7個月大女嬰，目前已出院返家休養；她提醒歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵。

李佳琳說明，腸病毒重症女嬰曾於3月中旬因流鼻水、咳嗽症狀至診所就醫，2天後出現發燒、嘔吐、呼吸不順、嗜睡伴隨意識不清、肌抽躍、口腔及四肢有小水泡等症狀，緊急送醫並收治兒童加護病房住院治療，經通報檢驗確認感染腸病毒克沙奇A10型，治療後症狀改善，目前已出院返家休養。

2023年累計11例腸病毒感染併發重症確診病例，分別4例感染克沙奇A4型、4例感染克沙奇A6型、2例腸病毒D68型、1例伊科病毒21型，其中1例死亡（感染腸病毒D68型）。

依據疾管署監測資料顯示，上周（3月24日至3月30日）全國腸病毒門急診就診計6732人次，與歷年相比仍為近十年以來同期最高；近期實驗室監測顯示腸病毒持續於社區中活動，檢出以克沙奇A型為主，惟社區已出現5例腸病毒71型及1例D68型輕症個案，須持續注意學幼童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，近期腸病毒疫情持續上升，且清明連假將至，民眾南來北往、親朋好友出遊、交流頻繁，皆易造成疾病傳播，籲請民眾連假期間參加各種活動，仍應提高警覺，家長應特別留意個人與幼童衛生，外出返家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前，大人及小孩務必正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。此外，嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的風險。