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民團籲增親職假 照顧8歲以下子女

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

父母在子女0到8歲都能請假、還可以「小時」或「日」為單位使用，民團共籲修法新增「親職假」，已獲得20多位朝野立委的支持！托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴2日於記者會指出，現行育嬰留職停薪只能以「月」請領，難以兼顧家長的實際需求。

祖母帶孫寧離職

劉毓秀拿出圖表指出，台灣女性勞動參與率從50歲開始，就如同土石流往下掉，數據比德國、日本與瑞典等國都還要低。她指出，有台大研究生論文就顯示，台灣55到64歲的女性一旦當了祖母，因為「帶孫」需求，就業率就下降35%以上。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，南韓通過育嬰假至今，更改了12次請假制度，尤其聚焦於爸爸請假的方式，顯見各國為了挽救人口問題，都將「育嬰假改革」視為重點，但台灣政府卻持續忽視該議題。她說，樂見準總統賴清德已將「彈性育嬰假」納入政見，更盼未來四年能看到育嬰假的改革。

修法增訂親職假

托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴指出，政府推出「彈性育嬰留職停薪試辦原則」，放寬假期可以「五日」或「七日」來使用，卻以申請三次為原則，實際彈性相當有限，並不符合育兒家長的實際需求。她認為，為了讓育嬰假彈性化，應修法新增「親職假」，目前已獲得20多位朝野立委的支持，她也呼籲行政院也儘速提出院版。

彭婉如文教基金會副執行長林綠紅解釋說，這次新增的「親職假」盼能延長使用期限，讓育兒家長於子女0到8歲都能使用，且可以「小時」或「日」來使用。她指出，新增的「親職假」應與現行的育嬰留職停薪合併計算，如果家長想全職育兒仍能留職停薪；但面臨小孩發燒等突發狀況時，則可使用親職假。

綠委一同聲援

民進黨立委林淑芬說，台灣面臨勞動力不足的問題，社會都想靠移工解決問題，但最近才發現移工並非源源不絕，所以政府更應努力將女性勞動力留在職場。她指出，為了提升女性勞參率，除了引導女性於生育後重返職場外，更避免育兒女性退出職場，所以要新增能兼顧育兒與工作的「親職假」，

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育兒 育嬰假 重返職場

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