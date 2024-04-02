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6旬婦人子宮脫垂隱忍8年 引發腎衰竭、敗血症急就醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
劉榮啟醫師提醒，骨盆器官脫垂會導致排尿困難，造成腎臟疾病，必須特別留意。圖／大千綜合醫院提供
劉榮啟醫師提醒，骨盆器官脫垂會導致排尿困難，造成腎臟疾病，必須特別留意。圖／大千綜合醫院提供

60歲王姓婦人因排尿困難疼痛、全身無力，且高燒39.5度到急診就醫，檢查發現她兩側腎臟水腫、急性腎衰竭、白血球指數高達39000、肌酐酸指數4.7，已有敗血症現象。婦產科醫師會診發現，患者有第4級子宮脫垂合併膀胱及小腸脫垂、膀胱出口阻塞等問題，安排住院以抗生素治療2周後，再進行脫垂手術治療，順利解決脫垂問題並改善排尿阻塞，腎功能也恢復正常。

大千綜合醫院婦產科醫師劉榮啟表示，骨盆器官脫垂包含子宮、膀胱、小腸脫垂，常見的症狀有下體異物感、下墜感、能摸得到膀胱或子宮，還有頻尿、排尿困難、無法解尿或夜間排尿次數頻繁等泌尿問題。

他指出，高風險族群為多次懷孕生產、停經婦女、肥胖、便秘、慢性咳嗽、工作需要提重物使腹壓增加者；根據骨盆腔器官脫垂評估系統，脫垂可分0到4級；0代表沒有脫垂、1代表脫垂位置位於陰道中段、2代表脫垂的位置到達處女膜或陰道口（能摸到脫垂的部位）、3代表脫垂已到陰道外面、4代表整個子宮、膀胱或腸子完全脫垂。

劉啟榮指出，個案8年前就診斷出子宮脫垂第3級，但害怕手術遲未就醫，期間即使子宮脫垂和排尿困難等不適，但婦人一直隱忍不治療才釀出大禍。他先安排將婦人脫垂的子宮推回正常位置，解決排尿阻塞，接著安排手術，在保留子宮狀況下以高度環紮修補脫垂的膀胱及小腸，再以陰道網膜做微創骨盆底懸吊，徹底解決脫垂問題，病患多年來因脫垂心情煩躁抑鬱，現在狀況完全改善，心情也開朗許多。

劉榮啟提醒婦女朋友，生產後可多做凱格爾運動、更年期時盡量減少搬重物來預防骨盆器官脫垂，也可在每年一次的抹片檢查，請醫師確認是否有骨盆器官脫垂情況。子宮脫垂初期症狀是下墜感，常會合併排尿不順或頻尿，千萬不要因害羞或怕治療延誤就醫，導致影響生活品質，也可能造成更嚴重的傷害。

婦人因子宮脫垂導致嚴重腎水腫（箭頭處），引發起急性腎衰竭及敗血症。圖／大千綜合醫院提供
婦人因子宮脫垂導致嚴重腎水腫（箭頭處），引發起急性腎衰竭及敗血症。圖／大千綜合醫院提供

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