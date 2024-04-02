桃機綠色機場親子月 旅客玩體驗超大扭蛋機拿限量餅乾

兒童節就快到了，桃園機場公司籌畫綠色機場親子月，搭配桃園彩芋季及4月22日世界地球日，於今天（2日）舉行「我在桃機・芋見童心」活動，為推廣在地慶典便將「芋」字融入活動名稱。今天也邀請桃園溪海大自然幼兒園及桃園機場愛兒寶教保中心小朋友一同舞動歡慶兒童節。除了現場活動，機場公司也設置了2座超大型童趣扭蛋機，歡迎大小旅客體驗。

桃園機場公司助理副總經理余崇立表示，本次活動力邀以尊重自然、鼓勵探索學習為核心的大園溪海大自然幼兒園小朋友表演，透過關懷機場周邊社區，建立良性互動推廣環境教育，善盡企業社會責任。同時，機場公司也致力於為機場大聯盟員工打造更為友善的職場工作環境，像是2018年首創國門托嬰服務，後續更於2022年設立「桃園機場職場互助教保服務中心」（機場幼兒園），完整規劃0至6歲學齡前子女托嬰與教保服務，為在機場大聯盟工作的爸爸媽媽創造安心無後顧之憂的職場環境。

機場公司指出，活動中安排溪海大自然幼兒園的小朋友穿著可愛彩芋服裝，進行客語歌舞表演，愛兒寶教保中心小的朋友則發揮創意，利用不同顏色造型彩芋及桃園機場各航廈意象的貼紙製作卡片，透過寓教於樂，將綠色機場及在地文化融入日常生活。機場公司助理副總經理余崇立、愛兒寶教保中心督導江明珊，及溪海大自然幼兒園園長羅玉新等人，一同與小朋友貼上為機場增添繽紛色彩及欣欣向榮活力的彩芋圖卡。