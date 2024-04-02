基金會推社工住宿優惠 原價破萬4人房3500元即可入住

今（2）日是台灣社工日，見賢思琪教育基金會與台南趣淘漫旅飯店合作，推出社工住宿優惠專案，原價破萬的4人房只要新台幣3500元，平均每人不到千元就可入住，提供社工夥伴一個舒壓且溫馨的充電好去處。

見賢思琪教育基金會董事長林鴻道同時也是宏國集團副董事長，自基金會109年成立後，就指示凱撒飯店連鎖集團提供住宿券，讓社工們可以適當休息，補足能量後再回到工作崗位服務，5年來已經提供1萬多位社工免費入住。

林鴻道表示，即日起至113年11月30日止，活動期間內憑社工證件訂房入住，即享原價$13000+10%房型，4人同行專案優惠價僅$3500，除享住宿2大床豪華景觀客房及台南特色自助早餐外，加碼自由落體、攀登競技、翱翔漫旅、高空漫步、光束任務及全館解謎等6項體驗冒險活動，希望社工夥伴們可以輕鬆享受優質的住宿體驗，一起同樂盡情放鬆身心。

林鴻道指出，見賢思琪教育基金會除了致力推廣品德教育、陪伴青少年，也相當支持社工，透過定期的club聚會，建立支持性網絡，營造能讓全台300多位一線服務的社工督導成長交流、紓壓放鬆的集會聚所，更辦理各式各樣的社工支持工作坊、優良社工表揚典禮，用不同形式挺辛苦的社工。

見賢思琪教育基金會指出，社工運用知識技能來謀求民眾福利，亦是執行福利服務的重要推手，他們大多在台灣社會底層默默奮戰，付出無人知。所以在4月2日社工日這天，基金會邀請社會大眾一起給予肯定與掌聲，也盼望透過與台南趣淘漫旅合作推出的住宿優惠專案，讓社工們可以補充更多的正能量。