賈新興：全台1到3月降雨量史上第2少

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，今年1到3月不論是全台或北部降雨，都比氣候平均中位數少，全台平均雨量更創下1947年以來史上第二偏少雨的紀錄。

賈新興指出，今年1月至3月全台13個平地站平均累積雨量為142.5毫米，比氣候平均中位數242.8毫米少了將近100毫米，創下1947年以來史上第二名偏少雨的紀錄。

至於北部的降雨，賈新興說，以台北氣象站為代表，今年1至3月累積雨量為184.5毫米，比氣候平均中位數333.0毫米少了將近148毫米，也創下1897年以來的第九名偏少雨的紀錄。