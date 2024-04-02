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賈新興：全台1到3月降雨量史上第2少
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，今年1到3月不論是全台或北部降雨，都比氣候平均中位數少，全台平均雨量更創下1947年以來史上第二偏少雨的紀錄。
賈新興指出，今年1月至3月全台13個平地站平均累積雨量為142.5毫米，比氣候平均中位數242.8毫米少了將近100毫米，創下1947年以來史上第二名偏少雨的紀錄。
至於北部的降雨，賈新興說，以台北氣象站為代表，今年1至3月累積雨量為184.5毫米，比氣候平均中位數333.0毫米少了將近148毫米，也創下1897年以來的第九名偏少雨的紀錄。
中央氣象署針對台灣季長期展望則指出，4到6月台灣氣溫為正常至偏暖，但介於北濕南乾的交界位置，預測這一季台灣降雨正常至偏少。
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