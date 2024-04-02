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這款進口魚檢出致癌物「孔雀綠」 食藥署：違規逾3噸

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
從越南輸入的冷凍烏鱧魚片，檢出致癌物質「孔雀綠」。圖／食藥署提供
從越南輸入的冷凍烏鱧魚片，檢出致癌物質「孔雀綠」。圖／食藥署提供

常用於酸菜魚料理、火鍋魚片等的冷凍烏鱧魚片，竟檢出致癌的「孔雀綠」，衛福部食藥署今天表示，3663公斤全數退運或銷毀；另外，「大醫生技」公司進口的保健食品原料番茄粉，則檢出未准用的甜味劑，75公斤全數退運或銷毀，對這些違規業者的邊境檢驗強度，將調高至20%至50%加強抽批。

食藥署副署長林金富說，恆業貿易有限公司，從越南輸入的冷凍烏鱧魚片，檢出人類致癌物質「孔雀綠」共14.4ppb，「是滿高的沒錯」，業者近半年首次違規，在邊境檢驗的強度，將調高為20%至50%加強抽批，也就是這個業者從越南輸入的冷凍水產品，將全數採此檢驗強度。

林金富表示，孔雀綠可用於觀賞魚類，因為有些業者怕魚類在運送過程中碰撞，或感染皮膚病，會用孔雀綠治療魚體皮膚疾病，但不能用在食用水產品，所以依規定不得檢出。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海之前指出，孔雀綠在魚體內代謝，會變成「還原型孔雀綠」，都有致癌性。動物實驗發現，如果實驗小鼠攝取大量孔雀綠，會影響肝臟功能、甲狀腺功能也會異常，長期增加肝癌風險，以食藥署規定，不管哪種魚種都不能用孔雀綠殺菌。

今天公布的另一項違規品項為大江生醫股份有限公司從中國大陸輸入的「番茄粉」，檢出甜味劑環己基(代)磺醯胺酸每公斤0.52公克，「算滿高的」，甜味劑凖用於部分蜜餞品項，但國內規定不可使用於番茄粉，這款原料應該是要用於製作健康食品，業者近半年首次違規，除將75公斤產品全數退運或銷毀外，也針對這個業者從中國大陸輸入的「調製蔬果」檢驗強度，調整為20%至50%加強抽批。

今天公布的不合格品項共10件，分別為日本出口鮮草莓、鮮金柑；印尼出口綠豆、椰糖；以色列出口「地中海特色牛膝草橄欖油抹醬」；泰國出口黑木耳、鹽漬檸檬；中國大陸出口番茄粉、山藥；越南出口冷凍烏鱧魚片。

越南 食藥署

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